ERC | Arriva la prima vittoria europea per la Renault Clio Rally4

Dalla sua omologazione avvenuta nei primi mesi del 2021, la Renault Clio Rally4 aveva svolto qualche uscita competitiva, a partire dal suo debutto assoluto avvenuto alla Targa Florio con a bordo Paolo Andreucci e Francesco Pinelli. Sono seguite sporadiche apparizioni nei vari campionati nazionali, come al Rallye Le Touquet e al Vosges in Francia, o in Spagna al Rally de La Cerámica, in Valencia, più un ritorno in Italia con il Benacus Rally (al volante Nicolò Marchioro) o il debutto di Davide Nicelli con la vettura al recente Rally 4 Regioni, culminato con un sesto posto assoluto ed il primo nella classe R2C.

Franceschi e Gorguilo portano alla vittoria la Renault Clio Rally4 al Liepaja

Ma per la Clio Rally4 mancava ancora una vittoria netta di categoria a livello internazionale. A metterci una toppa ci ha pensato Jean-Baptiste Franceschi, che assieme ad Anthony Gorguilo è andato a conquistare il successo nell’ERC3 ed ERC3 Junior al Rally Liepāja, secondo round del campionato europeo rally, disputatosi lo scorso fine settimana. Inizialmente, se vogliamo dirla tutta, la vittoria sul campo era stata opera di Mārtiņš Sesks sulla Ford Fiesta Rally4, ma una irregolarità riscontrata in un componente di quest’ultima vettura nelle verifiche tecniche post-gara ha fatto che sì che l’equipaggio francese sulla Clio scalzasse il lettone, escluso dalla classifica.

Franceschi in realtà era partito bene, piazzandosi in testa già nelle prime due prove speciali della gara su sterrato; ma nella PS3 una penalità per un pasticcio compiuto nei controlli orari lo ha fatto scendere al quarto posto, costringendolo a cercare una rimonta. Riesce a concludere alla fine secondo nell’ERC3 dopo due giorni di competizione, per poi vedersi assegnata la vittoria con poco più di due minuti rifilati sia a Pep Bassas su Peugeot 208 Rally4 che su Sami Pajari su Fiesta Rally4.

Franceschi e la Clio Rally4 al Roma Capitale

«Sono molto contento del nostro risultato», ha dichiarato Franceschi, reduce da uno sfortunato ritiro al precedente Rally di Polonia. «Abbiamo messo a segno una buona velocità pur essendo ancora in lotta per la vittoria contro i piloti locali e scandinavi, il che è un punto estremamente positivo su un terreno così veloce soprattutto perché era solo il nostro secondo rally con la Clio Rally4. La squadra ha svolto un lavoro straordinario durante le prove e questo ci ha permesso di essere efficienti fin dall’inizio evitando preoccupazioni. Abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto alla Polonia e non vedo l’ora di correre sull’asfalto [come al Rally di Roma Capitale, terzo round dell’ERC in programma questo mese, ndr] per confermarci e prendere più punti possibili nei prossimi rally», ha quindi concluso il francese, come da dichiarazioni riportate da RallyeSport.