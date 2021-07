Extreme E | La serie accoglie Tamara Molinaro

Tamara Molinaro approda nell’Extreme E come pilota di riserva e con anche un «ruolo più ampio»: la rallista 23enne parteciperà al resto della stagione della serie off road elettrica e all’insegna della sostenibilità in una veste che ha ricoperto nell’avvio di stagione Jutta Kleinschmidt.

Kleinschmidt entra in ABT Cupra e cede il posto a Molinaro

Un cambio della guardia dettato dal fatto che la campionessa della Parigi Dakar 2001 a sua volta aveva rimpiazzato Claudia Hürtgen durante il secondo appuntamento dell’XE, l’Ocean X Prix in Senegal dello scorso maggio, sul sedile dell’eSuv schierato dal team ABT Cupra. In seguito la stessa Hürtgen aveva annunciato di dover lasciare l’Extreme E, dove correva in tandem con Mattias Ekström, per impegni con BMW. Perciò, l’esperta Kleinschmidt, già riserva ufficiale del campionato assieme a Timo Scheider per gli uomini, entra nella squadra di ABT Cupra per affrontare gli ultimi tre round stagionali, a partire dall’Arctic X Prix del prossimo 28-29 agosto (gli ultimi due appuntamenti, invece, devono ancora essere svelati dai promotori della serie dopo l’annullamento delle tappe di Brasile ed Argentina).

Il curriculum di Tamara Molinaro

L’XE quindi si è ritrovato con la casella della pilota di riserva sul fronte femminile scoperta, almeno sino ad oggi. L’arrivo di Tamara Molinaro segna l’ingresso della prima italiana nella serie, sebbene non in un team ufficiale ma come riserva a bordo campo: in ogni caso un compito estremamente prestigioso, un’altra tappa importante per la carriera della giovane comasca che ha iniziato a correre da quando aveva undici anni. Dal 2013 i primi passi nei rally, per poi approdare all’ERC europeo dove nel 2017 si laurea campionessa femminile (incrociando la propria strada dentro gli abitacoli, per qualche gara, con Martijn Wydaeghe, attuale copilota di Thierry Neuville). Successivamente nel 2018 l’ingresso nel Mondiale dalla porta del WRC2 e l’anno dopo è arrivata anche l’esperienza nel rallycross all’interno del Titans RX Championship, dove Molinaro ha concluso quinta. Nell’ultimo biennio l’approdo nei nostri confini con il Campionato Italiano Rally Terra, dove attualmente gareggia sulla Citroen C3 Rally2 assieme a Piercarlo Capolongo (al momento è sesta in classifica).

“Entrare nell’Extreme E è un sogno diventato realtà”

E intanto, dal prossimo round in Groenlandia, comincerà questa nuova avventura per la pilota classe 1997, pronta a subentrare nell’abitacolo di uno degli eSuv ODYSSEY 21 in caso non possa farlo una delle conduttrici iscritte. «Ho lavorato duramente negli ultimi mesi per cercare di far parte dell’Extreme E, dal momento che ho seguito la serie con grande interesse sin dall’inizio», ha rivelato Tamara Molinaro. «Penso che sia una delle tipologie di gara più emozionanti ed eque di sempre e il pensiero di poter correre con un obiettivo mi dà una motivazione in più. Il mio scopo è sempre stato quello di arrivare in cima alla classifica degli sport motoristici, quindi l’opportunità di lavorare all’interno di Extreme E come pilota del campionato è un sogno che diventa realtà e metterò tutti i miei sforzi per svolgere il mio lavoro nel miglior modo possibile . Non vedo l’ora di iniziare in Groenlandia!».

Il Chief Championships Officer dell’Extreme E James Taylor ha accolto così il nuovo ingresso nella serie: «Siamo lieti di dare il benvenuto a Tamara in Extreme E. Pur essendo così giovane ha un grande curriculum sia nel rally che nel rallycross e pensiamo che porterà molto all’Extreme E, e che possa essere la sostituta perfetta se qualsiasi team la richiedesse ai nostri prossimi X Prix. Ma il suo ruolo sarà molto più ampio e non vediamo l’ora di averla in Groenlandia con noi per l’Arctic X Prix e di ricevere il suo contributo sul percorso insieme a Timo. Avendo trascorso del tempo sia come pilota che come copilota, ha una prospettiva privilegiata sulle corse, quindi il suo feedback sarà fondamentale per creare un altro spettacolare X Prix. Infine, i nostri ringraziamenti e apprezzamenti vanno a chi ha preceduto Tamara, Jutta Kleinschmidt, che ha svolto un ruolo importante nel successo dei nostri due eventi di apertura. Ora non vediamo l’ora di vederla correre per ABT Cupra XE per il resto della stagione».