WRC | Greensmith lascia M-Sport. Al suo posto Mikkelsen?

Le trattative tra M-Sport e Gus Greensmith hanno prodotto una fumata nera, ed il pilota britannico non farà più parte del team in gara nel WRC.

Si chiude un’epoca per Greensmith

Dopo otto anni di collaborazione in cui il pilota ha scalato tutti i gradini della piramide sino a raggiungere il Mondiale rally con la massima espressione delle vetture della disciplina, le strade dunque si separano. Nelle ultime stagioni il classe 1996, che poteva ambire ad un futuro da portiere del Manchester City dopo aver sostenuto i provini all’età di 12 anni, ha dimostrato di essere un buon pilota ma non il solista trascinatore di una intera squadra, quanto piuttosto un mediano senza infamia né lode. Il suo miglior risultato con una vettura di alto livello quale era la Ford Fiesta WRC è stato il quarto posto al Safari Rally del 2021, mentre con la Puma Rally1 ibrida ha ottenuto come vetta nella stagione appena conclusasi il quinto posto al Rallye di Monte Carlo (dove ha ottenuto la sua prima vittoria in una prova speciale), bissando il risultato al Rally di Svezia. Per il resto, spiccano diversi incidenti e ritiri.

8 years through thick & thin together, I wouldn’t have changed it for the world. To everyone at M-Sport, all I have to say is thank you & ciao for now https://t.co/aRyvJ25qdw — Gus Greensmith (@GreensmithGus) December 20, 2022

Greensmith sulla quarta Toyota GR Yaris Rally1 per il 2023?

Insomma, un pilota che ad oggi può ambire alla coda della top 5, ed il cui futuro per ora è incerto. A tempo debito, ha spiegato Greensmith su Twitter, verrà svelato il suo programma per il 2023: si vocifera però da giorni della possibilità di vederlo a bordo della quarta GR Yaris Rally1 messa a nolo in determinate gare del WRC da parte di Toyota Gazoo Racing. Al britannico non mancherebbero le risorse per ritagliarsi questa occasione, ma la cosa resta molto incerta.

Gli equilibri interni di M-Sport per il 2023: arriva Mikkelsen?

Per quanto riguarda M-Sport, essa ripartirà con il punto fermo rappresentato da Ott Tanak, capitano e candidato per il titolo, con per ora solo il giovane scudiero Pierre-Louis Loubet, promosso con un programma completo nel WRC 2023. A Monte Carlo verrà schierata una terza Puma con a bordo il privato Jourdan Serderidis, che correrà il prossimo anno in quattro appuntamenti. Di conseguenza urge un altro pilota che possa dare man forte alla squadra per il campionato costruttori: budget permettendo (problema ormai atavico del team), ci sarebbe ancora appiedato Andreas Mikkelsen, da alcuni anni relegato al WRC2 (vinto nel 2021) e con l’ex Hyundai che non perde occasione da diverse stagioni di bussare per un posto in M-Sport. Soprattutto ora che l’altro potenziale autocandidato, Oliver Solberg, alla fine ha optato per la Skoda Fabia RS Rally2 di Toksport WRT in corsa nel WRC2.