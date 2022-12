WRC | Ott Tanak firma con M-Sport: “Puntiamo al titolo Piloti 2023”

M-Sport alla fine ce l’ha fatta, è riuscita ad ingaggiare un pilota campione del mondo WRC per la stagione 2023. Parliamo di Ott Tanak, come si vociferava ormai da mesi, prima come semplici pettegolezzi, poi con voci ben più concrete.

Tanak torna in M-Sport dopo il triennio con Hyundai

Il trionfatore del Mondiale 2019 (allora con Toyota Gazoo Racing), dopo l’ultimo triennio con Hyundai Motorsport avaro di soddisfazioni ma ricco di frecciatine e nervosismi (soprattutto alla fine del 2022), è stato annunciato come pilota di punta della compagine che schiera le Ford Puma Rally1, dopo aver testato nei giorni scorsi la vettura in quel della base a Dovenby Hall, in Inghilterra, in particolare sulle strade di Greystoke dove il team prova le sue auto. Già questo rappresentava un indizio importante di un trasferimento che comunque era atteso, soprattutto dopo la chiusura non proprio amichevolissima con Hyundai.

Tanak, che continuerà ad avere al suo fianco il copilota Martin Jarveoja, dovrebbe aver firmato un contratto su base pluriennale dopo le trattative con l’amministratore delegato di M-Sport Malcolm Wilson ed il team principal Richard Millener, entrate nel vivo durante il Rally del Giappone dello scorso mese. Per l’estone è un ritorno a casa dopo aver fatto parte di M-Sport dal 2011 al 2017 (escludendo però la stagione 2016, dove fu relegato al team DMACK), e prenderà il posto del capitano sino a questa stagione Craig Breen, tornato a sua volta in Hyundai dopo un’annata deludente.

Si attende il resto della squadra di M-Sport

Nelle prossime settimane verrà annunciato il resto della formazione che comunque fungerà da satellite intorno al pianeta Tanak (da vedere se saranno confermati Gus Greensmith, Adrien Fourmaux e Pierre-Louis Loubet, con quest’ultimo che spera in un programma a tempo pieno e che intanto potrebbe ingaggiare come nuovo copilota Nicolas Gilsoul, ex navigatore di Thierry Neuville e che tornerebbe così nel WRC). Nei giorni scorsi si è fatto il nome anche di un possibile ingresso di Oliver Solberg, altro ex Hyundai che perlomeno ha dichiarato il suo interesse – non si sa se veramente ricambiato – per entrare nella scuderia britannica.

Wilson ha commentato: «Mi riempie di enorme felicità e gioia vedere Ott di nuovo qui con noi. Ho seguito da vicino la sua carriera fin dai suoi giorni da junior e sono molto orgoglioso di aver fatto parte dei suoi successi nell’ultimo decennio. È stato a Dovenby per vedere le nostre strutture e testare il Puma nella foresta di Greystoke. È corretto dire dal feedback iniziale di Ott che siamo fiduciosi di poter lottare per il campionato del mondo nel 2023».

Tänak 🤝 M-Sport

2023

Let’s do this 💪 — M-Sport (@MSportLtd) December 7, 2022

Tanak spiega il suo ritorno in M-Sport e parla anche degli ultimi tempi con Hyundai

Nei mesi scorsi da M-Sport, per bocca di Millener, era filtrata la volontà di poter avere dalla loro un pilota di livello top (avrebbero in scuderia Sébastien Loeb, ma il fresco campione dell’Extreme E è impiegato solo per uscite estemporanee in qualche gara e niente più), fermo restando i problemi di budget. Alla fine sono riusciti ad ottenerlo, puntando sul figliol prodigo che al sito amico DirtFish ha commentato: «Volevo essere in un team in cui mi possa concentrare completamente sul fare tutto ciò che è in potere della squadra – o in nostro potere – per poter lottare per il campionato. E questo è stato sicuramente uno dei motivi per cui ho pensato di tornare in M-Sport, ed il mio obiettivo è ovviamente il campionato piloti. Anche la Puma mi sembra sia stata abbastanza forte sin dall’inizio, e sembra sia una base su cui costruire ed andare avanti. E dietro c’è anche Ford che è molto interessata a dimostrare ancora di essere in grado di fare bene nei rally, quindi direi che insieme a Ford e M-Sport c’è la possibilità di costruire qualcosa di grande insieme».

Poi magari al primo inghippo o al primo problema di affidabilità, visti già quest’anno con la Puma (ma speriamo non ce ne siano più, perché la vettura merita e ha dato prova di ottime prestazioni), Tanak come suo solito si lagnerà urbi et orbi davanti alle telecamere e ai microfoni anziché parlarne in squadra, chissà. Questo il modus operandi avuto in Hyundai, e per quanto riguarda il suo ex team l’estone ha dichiarato: «Non posso dire niente di negativo su Hyundai. C’erano molte persone con cui ho collaborato che hanno fatto davvero un ottimo lavoro per sostenermi il più possibile, quindi non posso dire nulla di negativo su di loro. Ci sono alcune persone fantastiche e, pensando a loro, è stato sicuramente difficile andarsene. Ma comunque, nel complesso, il mio obiettivo è avere la possibilità di lottare per il campionato».

M-Sport punta al titolo Piloti

Millener ha quindi concluso: «Vedere Ott di nuovo con la tuta M-Sport sarà un momento significativo per tutti a Dovenby Hall. L’obiettivo per il 2023 è chiaro per noi e per Ott: vincere il campionato piloti 2023. Raggiungere questo obiettivo insieme richiederà molto duro lavoro, ma siamo preparati e pronti per questa sfida. Avere un pilota come Ott a bordo è la chiave per sollevare lo spirito e i desideri del team per realizzare il nostro pieno potenziale ed andare avanti nel 2023. Abbiamo acquisito molta esperienza con la Puma nel 2022, conosciamo i punti di forza della vettura e siamo fiduciosi che Ott sia la persona giusta per guidarla per ottenere i risultati che sappiamo di meritare».