WRC | M-Sport ufficializza Loubet per l’intera stagione 2023 sulla Ford Puma Rally1

Pierre-Louis Loubet ce l’ha fatta: il giovane pilota francese è stato gratificato da M-Sport con un programma completo di gare nel WRC 2023.

Un 2022 da ricorda per Pierre-Louis Loubet

Accolto dal team britannico dopo un biennio con Hyundai Motorsport e la i20 Coupé WRC gestita da 2C-Competition abbastanza disastroso, il già campione WRC 2019 aveva ottenuto la possibilità di correre quest’anno con la Ford Puma Rally1 ibrida in selezionati appuntamenti. Sette in tutto, in cui ha ripagato la fiducia mettendo a segno buone prestazioni, come i due quarti posti ottenuti al Rally Italia Sardegna e all’Acropolis Rally (dove ha anche conquistato i suoi primi due migliori tempi con una vettura d’alto livello nel WRC) su sterrati difficili, ed evitando il più possibile errori e sviste che hanno condizionato il suo biennio con Hyundai.

L’ascesa di Loubet ha anche messo in un cono d’ombra il connazionale compagno di squadra Adrien Fourmaux, che ha goduto di una stagione completa con la Puma che però è stata un autentico flop tra sbagli ed incidenti (non a caso quest’ultimo dovrebbe essere dirottato in un programma WRC2 con la Fiesta Rally2, e la promozione di Loubet è un altro indizio che depone per questa pista).

Gilsoul nuovo navigatore di Loubet

«È un sogno che si avvera, qualcosa che desideravo da quando ero bambino. Disputare la mia prima stagione completa e realizzare la passione di una vita ogni settimana è qualcosa di veramente fantastico», ha commentato il pilota, che avrà come navigatore Nicolas Gilsoul, ex copilota di Thierry Neuville. «Una intera stagione toglie molta pressione perché so che ho 13 eventi per mostrare tutto il mio potenziale e questo mi dà lo spazio per crescere e imparare. Nel 2023 il mio obiettivo più importante sarà finire ogni gara, acquisire esperienza e capire come possiamo aiutare la squadra. Essere un pilota ufficiale e segnare punti per M-Sport per la classifica Costruttori è qualcosa che ho sempre desiderato, sono così felice che il team creda in me in questo modo. Un enorme grazie a Malcolm [Wilson, amministratore delegato, ndr] e Rich [Millener, team principal, ndr] che hanno fatto un lavoro fantastico per me».

Loubet andrà ad aggiungersi ad Ott Tanak, punta di diamante di M-Sport acquisita di recente per la stagione 2023, mentre il resto della squadra verrà annunciata successivamente alla chiusura delle iscrizioni al Rallye di Monte Carlo, che avverrà domani.