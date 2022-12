WRC | Iscritti Rallye Monte Carlo, nuovi dettagli: Loeb conferma la sua assenza, tutti gli altri nomi

Arrivano altri dettagli sugli iscritti, che hanno raggiunto il limite massimo di 75 concorrenti, del Rallye di Monte Carlo che il prossimo 19-22 gennaio aprirà la stagione 2023 del WRC.

Loeb conferma: non sarà al Rallye di Monte Carlo

In questi giorni vi abbiamo parlato delle tre Ford Puma Rally1 schierate da M-Sport, con i nomi di Ott Tanak e Pierre-Louis Loubet blindati ed un terzo pilota da annunciare. Ebbene, dopo le ipotesi che sono circolate è ufficiale il fatto che non si tratterà di Sébastien Loeb, impegnato nelle prime due settimane di gennaio in una edizione più lunga del solito della Dakar con il team Bahrain Raid Xtreme ed il BRX T1+ di Prodrive.

Il nove volte campione del mondo rally e vincitore proprio con la Puma del Monte Carlo 2022 è impossibilitato a prender parte alla settimana dell’evento WRC, le cui ricognizioni partiranno subito dopo la conclusione della Dakar in Arabia Saudita. Ancora non si sa se e quali gare disputerà Loeb nel 2023 con M-Sport, ma intanto su DirtFish ha dato una prima certezza: «Non correrò a Monte Carlo. È ancora più complicato rispetto allo scorso anno perché nel 2022 ho avuto un giorno tra la fine della Dakar e le ricognizioni. Quest’anno invece la Dakar finirà domenica e le ricognizioni inizieranno lunedì mattina, quindi è ancora più serrato. Sarebbe stata un’opzione se ci fosse stato un vero piano nel WRC, ma non sembra che disputerò l’intera stagione».

Niente Greensmith, M-Sport schiera Serderidis

Al posto di Loeb ci sarà non Gus Greensmith, pilota a tempo pieno per M-Sport ma le cui interlocuzioni per una conferma o meno in squadra sono in corso (mentre in parallelo ci dovrebbero essere contatti da parte del britannico con Toyota Gazoo Racing, per noleggiare in eventi selezionati la quarta GR Yaris Rally1 a disposizione). Al suo posto e a quello di Loeb avremo invece Jourdain Serderidis, che nella stagione appena conclusasi è stato il primo privato a correre su una Rally1, ovviamente la Ford Puma. Nel 2023 il greco gareggerà inoltre al Rally del Messico, al Rally Italia Sardegna ed al Safari Rally Kenya.

Gli altri nomi che trapelano per Monte Carlo, WRC2 incluso

Per il resto, Toyota Gazoo Racing riparte dal campione uscente del WRC Kalle Rovanpera e da Elfyn Evans, i due capitani, più Takamoto Katsuta, promosso nel team ufficiale, ed il part-time Sébastien Ogier. Hyundai Motorsport invece proporrà il capitano nonché bandiera del team Thierry Neuville, il neoacquisto Esapekka Lappi e Dani Sordo, che si alternerà sulla terza i20 N Rally1 con Craig Breen.

Nel WRC2 al momento non si hanno notizie di Andreas Mikkelsen, ancora una volta rimasto senza sedile nei team ufficiali nonostante il campione del Mondiale cadetto 2021 e dell’ERC ci provi costantemente, mentre Emil Lindholm, a sua volta trionfatore nel WRC2 2022, dovrebbe essere in gara a Monte Carlo con la nuova Skoda Fabia RS Rally2 gestita da Toksport: stessa vettura anche per Erik Cais, Sami Pajari e François Delecour. E mentre Mads Ostberg si è ritagliato per la stagione che sta per aprirsi un programma nell’ERC per avere più tempo da passare con il proprio figlio, dalle notizie che trapelano sugli iscritti al Monte Carlo 2023 risultano esserci quattro Citroen C3 Rally2 (con a bordo Stéphane Lefebvre, Yohan Rossel, Alejandro Cachon e Philippe Baffoun) ed il debutto della nuova formazione di M-Sport per il WRC2, con gli alfieri Adrien Fourmaux (retrocesso dal WRC) e Grégoire Munster.

La lista ufficiale e definitiva dei concorrenti del Rallye di Monte Carlo 2023 verrà comunicata il prossimo 9 gennaio.