TCR Italy | Arriva Vahtel con una Honda di ALM, supportato da JAS Motorsport

Una nuova giovane presenza all’interno del TCR Italy per la stagione 2021, pronta a scattare a fine mese da Monza. Mattias Vahtel entra ufficialmente nel Driver Development Programme di JAS Motorsport e correrà nel campionato italiano con una Honda Civic Type R di ALM Honda Racing.

Vahtel approda nel TCR Italy con Honda e JAS

Vahtel conosce molto bene la Honda, avendo colto il 3° posto nel TCR Ibérico nel 2019 e avendo corso anche il Baltic Touring Car Championship. Il pilota di Tallinn entra ufficialmente nel programma giovani di JAS Motorsport (istituito lo scorso anno), pronto ad affrontare la prima gara stagionale fra due settimane. «Sono entusiasta essere entrato nella JAS Motorsport Development Driver e di poter disputare il TCR Italy come parte del programma. È un’incredibile opportunità per crescere come pilota professionista sia in pista che fuori. Da questa esperienza spero di trarre grandi vantaggi. Sono andato in JAS la scorsa settimana per i primi “workshop” e ho già imparato molto, soprattutto in termini di semplificazione del mio linguaggio con gli ingegneri in modo da poter trovare soluzioni più velocemente durante le gare. Sono super entusiasta di correre nel TCR Italy con una squadra che conosco già molto bene e il mio obiettivo è quello di vincere al primo tentativo» ha detto Vahtel.

Incarbone: “Pilota con il potenziale”

Riccardo Incarbone, JAS Motorsport Driver Development Programme Manager, ha aggiunto: È un’ottima notizia dare il benvenuto a un nuovo pilota come Mattias Vahtel e siamo felici di lavorare con un talento eccezionale, che ha già fatto parte di una stagione vincente con la Honda Civic Type R TCR e un concorrente che ha il potenziale per forgiare una carriera di grande successo nel motorsport. Con l’aiuto del nostro Driver Development Program possiamo aiutarlo nel diventare un pilota completo dentro e fuori la pista».

Copyright foto: JAS Motorsport