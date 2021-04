Svelati i nomi anche del secondo equipaggio di Audi Sport Italia per la stagione 2021 del Campionato Italiano Gran Turismo. Riccardo Agostini e Lorenzo Ferrari correranno con l’Audi R8 LMS #12 nella serie Sprint, raggiunti da Mattia Drudi per l’Endurance.

Completati gli equipaggi di Audi Sport Italia

Come promesso lo scorso mese di marzo dal Team Principal di Audi Sport Italia, Ferdinando Geri, ci sarà una seconda R8 LMS al via del Campionato Italiano Gran Turismo. Dopo l’ufficializzazione di Vito Postiglione ed Edoardo Morricone nello Sprint, con l’aggiunta di Filip Salaquarda nell’Endurance, ecco il duo Agostini–Ferrari più Drudi per le gare di durata. È un bel colpo per la compagine piemontese, pianificato sin dallo scorso mese di dicembre quando Agostini e il giovanissimo Ferrari, appena 18enne, conquistarono la vittoria alla 6 Ore di Roma assieme al singaporiano Sean Hudspeth. Da rivali nel 2020, in questa stagione i due piloti difenderanno i colori Audi sia nelle otto gare Sprint che nelle quattro Endurance

Drudi di nuovo impegnato nel tricolore italiano

Drudi darà ancora una mano ad Audi Sport Italia. Il riminese, ormai una realtà nel panorama automobilistico internazionale, nel 2018 ha iniziato proprio nel GT italiano la sua brillante carriera con i colori della Casa dei Quattro Anelli e in questa stagione alternerà ancora una volta l’impegno tricolore ad una serie di prestigiose gare come pilota ufficiale. Il debutto della stagione 2021 sarà a fine mese all’autodromo di Monza in occasione del primo appuntamento della serie Sprint a cui farà seguito nel week end 21-23 maggio la gara d’esordio della serie Endurance.

Copyright foto: ACI Sport