Porsche Carrera Cup Italia | Cerqui vince Gara 1 al Mugello e rimane leader

Secondo appuntamento ricco di emozioni per la Porsche Carrera Cup Italia al Mugello. Alberto Cerqui firma un’altra vittoria stagionale, stavolta in Gara 1, e allunga in vetta alla classifica, mentre Marzio Moretti firma il primo trionfo in carriera nel monomarca.

Il resoconto di Gara 1

Per Cerqui il secondo successo stagionale al Mugello dopo quello colto a Misano sempre in gara 1 significa allungo in classifica generale, dove ora è inseguito proprio da Quaresmini, con il quale il duello era già iniziato in qualifica. Il pilota del team Tsunami lo aveva beffato di un soffio in PQ2 con il tempo di 1’49”492, ma in PQ1 era stato proprio Cerqui a ottenere il nuovo record del Mugello per le 911 GT3 Cup girando in 1’49”436. In gara Quaresmini ha difeso strenuamente il primo posto, fino all’ultima curva, quando il pilota ufficiale di Q8 Hi Perform è riuscito a infilarsi all’interno e ha vinto in volata. Dietro a Quaresmini in volata è arrivato pure Giardelli. Scattato bene al via, il rookie lombardo ha tenuto il passo dei due battistrada e come a Misano si è confermato sul podio e come migliore tra gli under 23 dello Scholarship Programme, mentre quarto, in rimonta e sempre in scia, si è classificato Aldo Festante con la prima delle 911 GT3 Cup di Ombra Racing – Centro Porsche Padova. Il giovane pilota campano ha superato a metà gara il compagno di squadra Stefano Gattuso (Centro Porsche Torino). L’esperto pilota bergamasco scattava terzo sulla griglia di partenza e sul traguardo ha ottenuto la sua prima top-5 nel monomarca di Porsche Italia, nel quale è soltanto alla seconda presenza, ma decisamente in crescita.

Per effetto della griglia invertita, per gara 2 Gattuso partirà in prima fila e troverà in pole position Marzio Moretti. Il pilota mantovano classe 2002 è stato autore di una gara 1 regolare e il sesto posto finale al volante della 911 GT3 Cup di Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo gli consentirà appunto di usufruire dell’opportunità di partire davanti a tutti nella gara domenicale. Alle spalle di Moretti hanno completato la top-10 di gara 1 Daniele Cazzaniga (Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano), settimo in scia al giovanissimo rivale, Giorgio Amati (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Firenze), Leonardo Caglioni (Ombra Racing – Centro Porsche Padova) e Benedetto Strignano, tornato in top-10 con la prima delle 911 GT3 Cup di AB Racing – Centri Porsche di Roma.

Il resoconto di Gara 2

Gara 2 era iniziata con Moretti, Stefano Gattuso (Centro Porsche Torino) e Festante davanti a tutti in griglia, ma mentre Moretti è scattato bene e ha preso il comando, mantenuto fino alla fine nonostante i ripetuti attacchi dei rivali, destini diversi hanno riguardato i due alfieri di Ombra Racing. Gattuso è stato superato nelle prime fasi sia da Giardelli sia da Quaresmini e poi ha dovuto arrendersi a Cerqui, riuscendo comunque a concludere in top-5 per la seconda volta nel weekend. Dopo aver superato Giardelli per la seconda posizione alla San Donato e il giro più veloce segnato al terzo passaggio in 1’51″170, Festante si è portato su Moretti, provando a passarlo al giro 8 ancora alla San Donato, ma nel tentativo di infilarsi all’interno un leggero contatto ha spedito il pilota campano in testacoda e lo ha costretto a ripartire da centro gruppo, senza riuscire più ad agguantare la top-10. A quel punto i duelli per la vittoria tra Moretti e Giardelli e per il terzo gradino del podio tra Quaresmini e Cerqui hanno emozionato a più riprese e la volata finale li ha visti sfilare nell’ordine.

A inseguire la top-5 e autore di una gara competitiva e regolare, Giorgio Amati ha conquistato la sesta posizione con la 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Firenze. Ha provato a superarlo nelle fasi iniziali Benedetto Strignano, che con AB Racing – Centri Porsche di Roma ha concluso settimo, suo miglior risultato stagionale dopo aver a sua volta dovuto resistere a Leonardo Caglioni, ottavo per Ombra Racing – Centro Porsche Padova. La top-10, fra numerosi sorpassi e controsorpassi, è stata completata dal duo di Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano Federico Malvestiti e Daniele Cazzaniga, decimo davanti a Festante e al rientrante campione 2013 Enrico Fulgenzi, alla prima stagionale con EF Racing – Centro Porsche Pesaro.

Le classifiche dopo il Mugello

Assoluta: 1. Cerqui 96; 2. Quaresmini 87; 3. Giardelli 76; 4.Moretti 57; 5. Iaquinta 50.

Michelin Cup: 1. De Giacomi 44; 2. Cassarà 32; 3. Randazzo 15; 4. Corradina 10; 5. Giorgi e Rindone 8.

Silver Cup: 1. Montagnese 22; 2. Scannicchio 19; 3. Biolghini 11; 4. Parisini 10; 5. Scarpellini 6.

Team: 1. Dinamic Motorsport 161; 2. Tsunami RT 134; 3. Ombra Racing 106; 4. Bonaldi Motorsport 62; 5. Ghinzani Arco Motorsport 61.