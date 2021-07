GTWC Europe | Podio in Silver Cup per Ferrari a Misano con Rinaldi Racing

Ferrari sale sul podio della Silver Cup nel GT World Challenge Europe a Misano Adriatico. In occasione di Gara 2 valida per la Sprint Cup, Benjiamin Hites e Patrick Kujala – a bordo di una Ferrari 488 GT3 Evo di Rinaldi Racing – colgono un secondo posto nella categoria “argento”, dopo aver lottato anche per il podio assoluto.

Arriva il podio in Silver Cup

Dopo aver sfiorato il podio in Gara 1, Benjiamin Hites e Patrick Kujala sono stati autori di una prestazione maiuscola, agevolata dall’ottima qualifica del finlandese, al termine della quale la Ferrari si era garantita la possibilità di partire dalla prima fila. La gara è stata caratterizzata da un andamento lineare, senza le fasi di Full Course Yellow registrate ieri. Dopo aver insidiato il leader nei primi minuti, Kujala era costretto a cedere la seconda posizione assoluta prima della sosta obbligatoria, avvenuta a metà gara. Hites rilevava il compagno e risaliva fino alla sesta posizione assoluta, seconda di classe. Top ten, invece, per il duo di Sky-Tempesta Racing con Chris Froggatt e Giorgio Roda noni.

Podio mancato in Pro-Am Cup

Quarto posto finale per Andrea Bertolini e Louis Machiels con il podio mancato per appena cinque secondi. I due hanno disputato una gara di sostanza, con l’italiano in grado di risalire nelle primissime posizioni prima di effettuare la sosta obbligatoria ai box. Il GT World Challenge Europe powered by AWS tornerà in pista per l’attesissima 24 Ore di Spa, dal 29 luglio al primo agosto. In quell’occasione torneranno a sfidarsi i protagonisti dell’Endurance Cup.

Copyright foto: Ferrari Races