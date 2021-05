Peugeot Competition | 208 Rally Cup Pro, al Piancavallo successi per Gubertini e per Giovanella

Con il Rally Piancavallo vinto dagli sloveni Boštjan Avbelj e Damijan Andrejka su Skoda Fabia Rally2 Evo, davanti ad Alessandro Re e Simone Miele, si è aperta lo scorso fine settimana la stagione dell’International Rally Cup, e con essa anche il trofeo Peugeot Competition 208 Rally Cup Pro, abbinato proprio a questa competizione.

Gubertini e Ialungo primi nella R2B (classe presa d’assalto da Peugeot)

A vincere questo primo appuntamento del monomarca Claudio Gubertini con Alberto Ialungo, primi tra le 208 R2B (ben 21 esemplari Peugeot al via) e costantemente in vetta nella classe nelle effettive cinque prove speciali, tutte disputate domenica 2 maggio (le prime due PS che hanno aperto il programma sabato sono state cancellate per via delle pioggia e della nebbia che hanno reso impraticabile poter correre). L’equipaggio ha ottenuto inoltre il miglior tempo nella Power Stage, e si è classificato in testa con un vantaggio di 15,4 secondi su Riccardo Tondina, già campione Peugeot Competition Rally Regional Club 2020, e di 49,4 secondi su Fabio Farina. Quarto posto per Gabriel Di Pietro, tra i più giovani essendo classe 2001 e che si attesta con un ritardo di un minuto e cinquantadue secondi su Gubertini.

Giovanella e Dresti primi tra le 208 Rally4

Sul fronte delle Peugeot 208 Rally4 (ricordiamo che ci sono due classifiche distinte nel trofeo) il primo posto nella R2C va a Fabrizio Giovanella con Andrea Dresti, anche secondi nei piazzamenti combinati con le altre classi come la R2T, R3C, la R3T, la R4 e la Super 1600. Dietro di loro Alessio Bellan con Sara Montavoci, mentre Claudio Cogo e l’elvetico Andrea Garzoni si sono dovuti ritirare, rispettivamente nella PS6 e nella PS5.

Rally Piancavallo 2021, le classifiche di categoria

-Classe S16+R4+ R3C+R3T+R2C+R2T: 1. Audirac (S16) 65 punti; 2. Giovannella (208 #rally 4) 50; 3. Cocco (S16) 47; 4. Fiorenti (R3C) 41; 5. Bellan (208 #rally 4) 38.

–Classe R2B: 1. Gubertini 65 punti; 2. Tondina 50; 3. Farina 45; 4. Di Pietro 41; 5. Fredducci 38; 6. Carrara 38; 7. Zorra 34; 8. Barone Jr. 33. Zanotto 29.

Crediti Immagine di Copertina: © Automobiles Peugeot