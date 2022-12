L’Audi RS3 LMS eletta TCR Model of the Year 2022

Per il secondo anno consecutivo, l’Audi RS3 LMS è stata eletta TCR Model of the Year 2022. È la terza volta in cinque edizioni che la vettura tedesca si aggiudica il prestigioso titolo, battendo ancora una volta la Honda Civic Type R e la Cupra Leon Competición.

Audi batte Honda e Cupra

Durante la stagione 2022, l’Audi ha collezionato un totale di 76 vittorie in 27 diverse competizioni TCR, con l’apice ai FIA Motorsport Games, grazie all’oro vinto da Tom Coronel, e nel TCR Europe, con il titolo ottenuto da Franco Girolami.

Come anche nel 2021, Honda e Cupra si sono classificate in seconda e terza piazza, con un totale di 19 modelli che hanno ottenuto punti nella classifica atta all’elezione del Model of the Year. Nessun premio invece per Hyundai, nonostante abbia vinto il FIA WTCR con Mikel Azcona.

Le dichiarazioni di Lotti e Reinke

Marcello Lotti, Presidente WSC: «La competizione per il TCR Model of the Year diventa più feroce ogni anno. Nella stagione 2022 c’è stato un esaltante duello tra l’Audi RS3 LMS e la Honda Civic Type R che si è deciso proprio all’ultimo. Vince così questo riconoscimento per la terza volta in cinque anni, un risultato davvero notevole. Audi Sport è uno dei brand che maggiormente hanno abbracciato il concetto di TCR fin dagli inizi e la loro RS 3 LMS TCR ha dimostrato di essere una delle vetture più competitive della categoria, aiutando i team clienti ad ottenere grandi risultati».

Chris Reinke, Head of Audi Sport Customer Racing: «Siamo felici di aver vinto il prestigioso TCR Model of the Year per la terza volta con l’Audi RS 3 LMS. La competizione è globale ed estremamente complessa, perciò questo titolo ha un grande valore per Audi Sport. Ringraziamo tutti i nostri clienti, poiché è la loro passione e impegno in giro per il mondo che ci è valso questo titolo».

Copyright foto: TCR