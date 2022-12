IndyCar | Primi dettagli sui test primaverili a The Thermal Club nel 2023

Per la prima volta nella sua storia, l’IndyCar Series disputerà i test pre-stagionali sul circuito di Thermal Club, in California, dal 2 al 3 febbraio 2023. Confermati i primi dettagli delle prove, tra cui anche una possibile copertura televisiva in diretta.

Cos’è The Thermal Club?

Situato a 15 minuti a sud dalla popolare sede del festival musicale del Coachella, The Thermal Club è una pista esclusiva situata in mezzo al deserto e nel pieno stile “country club”, dove i loro membri possono costruire le loro case e i loro garage per le proprie macchine.

Il tracciato è pronto a ricevere il Grado 2 dalla FIA all’inizio del prossimo anno e sta guadagnando molta popolarità, tra cui proprio i test dell’IndyCar Series.

Uno streaming dedicato ai test in arrivo?

Intanto, sono svelati alcuni dettagli del test, tra cui – secondo il sito americano RACER – il tipo di pneumatici Firestone scelti che dovrebbero essere quelli utilizzati al Barber Motorsport Park.

Nonostante il Thermal Club non è ancora in grado di ospitare gli appassionati, i vertici dell’IndyCar Series starebbero cercando di trovare una soluzione per coprire l’evento in streaming. Non è chiaro se sarà trasmesso su Peacock, piattaforma di NBC Sports, oppure dalla stessa IMS Productions.

I test si svolgeranno solo 48 ore dopo lo sventolamento della bandiera a scacchi alla 24 Ore di Daytona, che vedrà al via metà dei piloti impegnati nella serie nordamericana.