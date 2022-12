GTWC Europe | JP Motorsport con due McLaren nella Sprint Cup 2023

Si rinnova la presenza di JP Motorsport nel Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS. La squadra polacca schiererà due McLaren 720S GT3 nella Sprint Cup 2023, annullando allo stesso tempo l’impegno nell’ADAC GT Masters.

Due McLaren per JP Motorsport nella Sprint Cup

JP Motorsport continuerà a disputare il campionato di SRO Motorsports Group con un esemplare di McLaren nella classe Pro, affidata all’ex pilota di Formula 1, Christian Klien, e al campione in carica della Sprint Cup Pro Am, Dean MacDonald, in arrivo da Garage 59.

Una seconda auto gemella gareggerà invece in una categoria diversa (molto probabilmente in Pro-Am), con il proprietario Patryk Krupinski al volante assieme a Norbert Siedler.

Nessun programma nell’ADAC GT Masters

La decisione arriva dopo l’annuncio da parte dell’ADAC dell’acquisizione del DTM e della fusione del GT Masters con la Prototype Cup Germany per creare la nuova DTM Endurance.

«Siamo felicissimi di partecipare nuovamente al GT World Challenge Europe il prossimo anno» ha dichiarato Claude Roth, Team Manager di JP Motorsport. «È il campionato GT di più alto livello in Europa e pensiamo che la qualità migliorerà ancor di più dopo la ristrutturazione dell’ADAC GT Masters».

