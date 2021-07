GTWC Europe | Doppietta Audi a Misano con Vanthoor-Weerts di Team WRT

Sono Charles Weerts e Dries Vanthoor i trascinatori del weekend di Misano del GT World Challenge Europe. I due piloti dell’Audi del Team WRT conquistano due vittorie che permettono di salire in testa alla classifica valida per la Sprint Cup.

Il riassunto di Gara 1

Nessuna opposizione per Weerts e Vanthoor in Gara 1. I due campioni in carica hanno praticamente comandato la corsa dalla pole position fino alla bandiera a scacchi: Weerts ha controllato lo stint di apertura nonostante la pressione di Albert Costa con la Lamborghini di Emil Frey, ma una sosta più lenta per quest’ultimo ha permesso a Vanthoor di avere più respiro. Una Safety Car per l’incidente tra l’Aston Martin di Nicolaj Kjaergaard e la Bentley di Pierre-Alexandre Jean ha ricompattato il gruppo, ma Vanthoor ha tenuto lontano Maro Engel con la Mercedes-AMG di TokSport WRT. Engel, in coppia con Luca Stolz, ha chiuso secondo, seguito dalle due Audi di Saintéloc con Roussel-Haase e Panis-Vervisch.

Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS 2021 – Misano Adriatico: risultati gara 1

Il riassunto di Gara 2

Weerts e Vanthoor hanno completato il dominio in Gara 2. La coppia di WRT ha aggiunto la vittoria di domenica a quella di sabato e sono saldamente primi nella classifica della Sprint Cup. Vanthoor è scattato dal terzo posto sulla griglia di partenza e ha superato la Ferrari di Patrick Kujala dopo 23 minuti. Una sosta veloce ha permesso Weerts di salire in testa, con Alexander West (che ha preso il posto di Jonny Adam) scalato al secondo posto per il tempo minimo di 77 secondi per la Pro-Am. Weerts ha controllato la Mercedes-AMG di Timur Boguslavskiy fino al traguardo, con +11” di vantaggio. Goethe-van der Linde sono terzi con l’altra Audi del Team WRT.

Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS 2021 – Misano Adriatico: risultati gara 2



