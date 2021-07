Dennis Hauger è quasi perfetto nel weekend della Formula 3 al Red Bull Ring, in Austria. Il pilota norvegese della Prema sale sempre sul podio e ottiene una vittoria in Gara 1 e la conferma in testa al campionato. Frederik Vesti, primo inseguitore con ART Grand Prix in classifica, vince Gara 3, mentre David Schumacher è primo in Gara 2 con Trident.

Il resoconto di Gara 1

Che risalita per Hauger in Gara 1. Il norvegese scatta dal 12° posto per l’inversione della classifica delle qualifiche e, nonostante tutto, coglie una difficile vittoria. Prestazione incontenibile per il resto dei suoi avversari, anche se qualche colpo di fortuna c’è: soprattutto il contatto tra Clement Novalak e Matteo Nannini che aprono un varco proprio all’alfiere di Prema, con il team italiano che festeggia il 2° posto di Olli Caldwell. Logan Sargent sale anch’egli sul podio, ma una pioggia di penalità mescola gran parte della classifica finale e Jack Doohan eredita così il 3° posto.

Pos Name Team Gap 1 Dennis Hauger Prema 33m39.140s 2 Olli Caldwell Prema +0.460s 3 Logan Sargeant Charouz Racing System +3.092s 4 Victor Martins MP Motorsport +4.061s 5 Jak Crawford Hitech GP +4.743s 6 Caio Collet MP Motorsport +5.248s 7 Jack Doohan Trident +6.506s 8 Matteo Nannini HWA Racelab +7.250s 9 Ayumu Iwasa Hitech GP +7.593s 10 Alexander Smolyar ART Grand Prix +8.014s 11 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System +8.677s 12 Jonny Edgar Carlin +9.172s 13 Frederik Vesti ART Grand Prix +9.285s 14 Kaylen Frederick Carlin +10.359s 15 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +10.678s 16 Roman Stanek Hitech GP +11.096s 17 David Schumacher Trident +11.688s 18 Tijmen van der Helm MP Motorsport +12.135s 19 Calan Williams Jenzer Motorsport +14.996s 20 Johnathan Hoggard Jenzer Motorsport +20.148s 21 Amaury Cordeel Campos Racing +20.605s 22 Laszlo Toth Campos Racing +21.418s 23 Reshad de Gerus Charouz Racing System +21.850s 24 Rafael Villagomez HWA Racelab +22.327s 25 Filip Ugran Jenzer Motorsport +28.578s 26 Lorenzo Colombo Campos Racing +1m06.745s 27 Oliver Rasmussen HWA Racelab +1m12.841s Ret Clement Novalak Carlin Ret Arthur Leclerc Prema Ret Ido Cohen Carlin Fastest lap: Hauger, 1m21.757s Championship standings

1 Hauger 87 2 Martins 68 3 Doohan 62 4 Caldwell 53 5 Novalak 49 6 Smolyar 41 7 Collet 40 8 Vesti 33 9 Sargeant 28 10 Nannini 19

Il resoconto di Gara 2

La Formula 3 vede un nuovo Schumacher conquistare la vittoria: non si tratta di Mick che, ovviamente, è ormai impegnato in Formula 1, ma del cugino David. Il tedesco, figlio di Ralf Schumacher, parte dalla pole position per l’altra inversione di griglia per Gara 2 e non molla la leadership fino alla bandiera a scacchi. Vesti è secondo, davanti a un eccezionale Vesti di nuovo risalito dal fondo ma multato perché i meccanici Prema hanno montato parte del retrotreno della vettura di Arthur Leclerc.

Pos Driver Team Gap 1 David Schumacher Trident 35m26.498s 2 Frederik Vesti ART Grand Prix +2.009s 3 Dennis Hauger Prema +2.536s 4 Roman Stanek Hitech GP +3.404s 5 Jonny Edgar Carlin +5.108s 6 Arthur Leclerc Prema +5.816s 7 Jack Doohan Trident +6.641s 8 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System +6.995s 9 Olli Caldwell Prema +7.337s 10 Johnathan Hoggard Jenzer Motorsport +8.272s 11 Amaury Cordeel Campos Racing +9.720s 12 Matteo Nannini HWA Racelab +11.253s 13 Clement Novalak Carlin +11.501s 14 Ayumu Iwasa Hitech GP +12.576s 15 Calan Williams Jenzer Motorsport +13.191s 16 Caio Collet MP Motorsport +14.025s 17 Ido Cohen Carlin +17.776s 18 Oliver Rasmussen HWA Racelab +18.396s 19 Rafael Villagomez HWA Racelab +19.636s 20 Lorenzo Colombo Campos Racing +21.231s 21 Laszlo Toth Campos Racing +23.624s 22 Filip Ugran Jenzer Motorsport +24.187s 23 Reshad de Gerus Charouz Racing System +24.462s 24 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +29.078s 25 Alexander Smolyar ART Grand Prix +1m15.296s 26 Victor Martins MP Motorsport +2 laps Jak Crawford Hitech GP Kaylen Frederick Carlin Tijmen van der Helm MP Motorsport Logan Sargeant Charouz Racing System Fastest lap: Leclerc, 1m21.702s Championship standings

1 Hauger 97 2 Doohan 72 3 Martins 66 4 Caldwell 55 5 Novalak 49 6 Vesti 49 7 Smolyar 40 8 Collet 35 9 Leclerc 22 10 Edgar 22

Il resoconto di Gara 3

Ne approfitta Vesti in Gara 3: il pilota danese passa subito il poleman Hauger e chiude bene sul compagno di squadra Alexander Smolyar nelle prime fasi. Hauger rimane nell’ombra e non riesce ad attaccare come vorrebbe Vesti, complice anche una VSC intervenuta sul finale che lo costringe a difendersi da Caldwell. Hauger ora comanda con 115 punti, contro i 74 di Vesti che insegue al secondo posto.

Pos Driver Team Gap 1 Frederik Vesti ART Grand Prix 36hm17.937s 2 Dennis Hauger Prema +1.124s 3 Olli Caldwell Prema +1.741s 4 Alexander Smolyar ART Grand Prix +2.258s 5 Matteo Nannini HWA Racelab +4.147s 6 Ayumu Iwasa Hitech GP +5.163s 7 Caio Collet MP Motorsport +6.785s 8 Logan Sargeant Charouz Racing System +7.561s 9 Calan Williams Jenzer Motorsport +8.320s 10 Jonny Edgar Carlin +9.049s 11 Oliver Rasmussen MP Motorsport +9.288s 12 David Schumacher Trident +9.605s 13 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System +10.328s 14 Roman Stanek Hitech GP +10.782s 15 Lorenzo Colombo Campos Racing +11.319s 16 Juan Manuel Correa ART Grand Prix +11.645s 17 Tijmen van der Helm MP Motorsport +13.049s 18 Johnathan Hoggard Jenzer Motorsport +14.677s 19 Ido Cohen Carlin +15.583s 20 Reshad de Gerus Charouz Racing System +16.202s 21 Amaury Cordeel Campos Racing +16.358s 22 Filip Ugran Jenzer Motorsport +17.200s 23 Rafael Villagomez HWA Racelab +17.850s 24 Lazslo Toth Campos Racing +19.104s 25 Victor Martins MP Motorsport +43.050s 26 Jak Crawford Hitech GP +1m15.956s 27 Jack Doohan Trident +1 lap Ret Clement Novalak Trident Ret Arthur Leclerc Prema DNE Kaylen Frederick Carlin Fastest lap: Martins, 1m21.737s Championship standings

1 Hauger 115 2 Vesti 74 3 Doohan 72 4 Caldwell 70 5 Martins 66 6 Smolyar 52 7 Novalak 49 8 Collet 41 9 Nannini 26 10 Edgar 23

