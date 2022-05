CIGT | Lamborghini inizia bene il 2022 con un vincente Di Folco in Gara 2 a Monza

È partita nel migliore dei modi la stagione 2022 di Lamborghini nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. In occasione di Gara 2 a Monza, Alberto Di Folco ha centrato la vittoria con la Huracán GT3 Evo di Imperiale Racing.

Middleton investito in corsia box in Gara 1

Di Folco si è imposto in equipaggio singolo nella seconda gara che si è disputata domenica con l’asciutto, dopo che sabato con la pioggia in Gara 1 si era avviato dalla pole con 40 vetture in pista, mantenendo la posizione di testa fino al momento dei pit-stop. È stato allora che il suo compagno Stuart Middleton, che si accingeva a salire sulla Huracán GT3 Evo n. 6, è stato accidentalmente investito nella corsia dei box da un’altra vettura, infortunandosi a un braccio e ad una gamba.

Di Folco, aveva quindi proseguito rimanendo al comando fino all’arrivo, ma venendo penalizzato dopo il traguardo di un minuto, essendo per regolamento obbligato a cedere il volante alla seconda guida.

La rivincita di Di Folco in Gara 2

Middleton da parte sua era riuscito a ottenere nella seconda sessione di prove ufficiali il secondo miglior tempo. Ciò ha consentito a Di Folco di avviarsi in Gara 2 dalla prima fila. Il pilota romano, nonostante i cinque secondi da scontare per avere preso il via da solo, ha prima mantenuto la propria posizione e dopo le soste è risalito davanti a tutti.

Con due safety car a caratterizzare l’ultima mezzora ed il definitivo restart a poco più di sette minuti dallo scadere del tempo, Di Folco è stato poi abile a mantenere i nervi saldi e conservare la propria leadership nonostante la pressione della Bmw di Klingmann.

«Una vittoria bellissima che voglio dedicare a Stuart – ha commentato Di Folco dopo l’arrivo – Ora per me la cosa più importante e portargli la coppa, sperando che si rimetta in tempo per la prossima gara. Oggi ero molto motivato, ma non è stato facile. La Bmw era veloce soprattutto sul dritto. La nostra vettura era comunque perfetta, sia sull’acqua che in condizioni di asciutto e per questo voglio ringraziare il team Imperiale Racing».

