IndyCar | Alabama 2022: anteprima ed orari del weekend

La IndyCar Series ritorna in pista per il quarto appuntamento della stagione 2022. Infatti, questo weekend, è in programma il Gran Premio di Alabama, sul circuito stradale di Barber Motorsports Park (Birmingham). Ecco chi bisogna tenere d’occhio, gli orari completi del weekend e dove seguire le sessioni.

L’entry list completa

Chi bisogna tenere d’occhio

Josef Newgarden (Team Penske #2): due vittorie eccezionali nelle prime due gare di campionato. Un vero e proprio colpaccio dello statunitense, pronto a riprendersi il titolo.

Scott McLaughlin (Team Penske #3): primo risultato fuori dalla Top 10 per in neozelandese a Long Beach, ma potrebbe essere solo un caso isolato.

Alex Palou (Chip Ganassi Racing #10): la costanza è la specialità dello spagnolo, sul podio a Long Beach dopo aver lottato alla vittoria. Il campione in carica non si lascia certo intimorire…

Will Power (Team Penske #12): una vera e propria rinascita quella dell’australiano, a podio a St. Petersburg e due volte quarto nelle successive due gare. Che sia davvero la sua chance quest’anno?

Scott Dixon (Chip Ganassi Racing #9): l’esperto neozelandese fa come Palou, arrivando sempre sul traguardo nonostante non sembri essere particolarmente in forma.

Romain Grosjean (Andretti Autosport #28): il francese ha lottato per la vittoria a Long Beach, dimostrando che non è finito come tanti appassionati di Formula 1 pensavano.

Pato O’Ward (Arrow McLaren SP #5): il quinto posto a Long Beach è un buon inizio per il messicano dopo due flop nei primi due round. Vedremo cosa potrà fare ora…

Colton Herta (Andretti Autosport #26): il giovanissimo figlio di Bryan Herta ha buttato contro il muro una possibile vittoria a Long Beach. Risultati che pesano come un macigno sull’esito finale di campionato…

L’evento e il circuito

Il Gran Premio di Alabama è di recente introduzione, visto che la prima edizione si è tenuta nel 2010. Da allora, non è mai saltato un appuntamento, tranne nel 2020 per la pandemia di COVID-19. Lo scorso anno vinse Palou, ma il record di vittorie appartiene a Newgarden (3), seguito da Power (2) e Ryan Hunter-Reay (2).

Il Barber Motorsports Park è un tracciato tecnico, ricco di saliscendi: insomma, molto “all’americana”. Inaugurato nel 2003, misura solo 3.808 metri, per un totale di ben 16 curve.

Gli orari completi e la diretta TV

Venerdì 29 aprile

22.00 – Prove libere 1 (60 minuti)

Sabato 30 aprile

16.00 – Prove libere 2 (60 minuti)

19.00 – Qualifiche

23.00 – Prove libere finali (30 minuti)

Domenica 1° maggio

19.05 – Gara (90 giri)

Gli orari in elenco sono quelli italiani (CEST).

Tutte le sessioni saranno visibili su Sky Sport Italia.

Copyright foto: Penske Entertainment / Chris Owens