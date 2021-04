Formula Regional by Alpine | Imola, Qualifiche 2: doppietta Prema con Vidales e Aron

Non riesce a ripetersi Gregoire Saucy nelle seconde qualifiche del Formula Regional European Championship by Alpine a Imola. David Vidales conquista la pole position per Gara 2 di domani con Prema, davanti al compagno di squadra Paul Aron

Arriva anche il turno di Prema di dire la sua nel primo appuntamento della stagione 2021, con Vidales il più veloce in una seconda sessione di qualificazione molto più corta di quanto si possa immaginare: lo spagnolo conclude infatti con un tempo di 1’38”860 ma con un vantaggio di soli 44 millesimi di secondo rispetto ad Aron. L’estone aveva occupato nella prima parte la testa della classifica ma può comunque “accontentarsi” della partenza in prima fila, davanti ad Alex Quinn (3° con Arden) e a Hadrien David (4° con R-ace GP), rispettivamente con 52 e 98 millesimi di secondo da Vidales. Molto più lontano invece Saucy, in pole position nelle prime qualifiche: lo svizzero di ART Grand Prix è 5° a + 0”303 dalla vetta, quasi con lo stesso tempo di stamattina. Dino Beganovic è 6° con Prema, seguono Isack Hadjar (R-ace GP), Gabriele Minì (ART Grand Prix), William Alatalo (Arden) e Zane Maloney (R-ace GP).

Minì primo degli italiani, assenti ten Brinke e Colapinto

Mari Boya (Van Amersfoort Racing) stavolta è fuori dalla top-10, 11° davanti a Gabriel Bortoleto (FA Racing) e ai nostri Andrea Rosso (FA Racing) e Francesco Pizzi (Van Amersfoort Racing). Solo 15° Kas Haverkort con MP Motorsport, Indietro gli altri italiani: Emidio Pesce (DR Formula) 18°, Pietro Delli Guanti (Monolite Racing) 22°, Nicola Marinangeli (Arden) 23°. Oggi pomeriggio è in programma Gara 1 alle 17.20, domani Gara 2 alle 12.15.

Formula Regional European Championship by Alpine certified by FIA 2021 – Imola: risultati qualifiche 2



