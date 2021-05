Formula Regional by Alpine | Barcellona 2021: anteprima e orari del weekend

Barcellona ospiterà questo weekend il secondo appuntamento del Formula Regional European Championship by Alpine 2021. Il campionato monomarca, che correrà al fianco della Formula 1 in Spagna, vede al momento Grégoire Saucy in testa alla classifica.

Formula Regional by Alpine, Barcellona 2021: programma ed orari

Venerdì 16 aprile

09.00 – Prove libere 1 (50 minuti)

12.55 – Qualifiche 1 (20 minuti)

16.25 – Qualifiche 2 (20 minuti)

Sabato 17 aprile

13.30 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

Domenica 18 aprile

10.50 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie e anche sul suo canale YouTube.

Formula Regional by Alpine, Barcellona 2021: anteprima del weekend

Con la prima vittoria in monoposto conquistata in Gara 2 a Imola assieme a un 5° posto in Gara 1, Saucy è attualmente il leader della generale con ART Grand Prix: 35 punti in totale, a +4 da David Vidales che insegue in seconda posizione. Lo spagnolo di Prema è l’altro vincitore del primo weekend italiano ed è anche uno dei principali favoriti al titolo: vedremo se saprà dare una svolta già in casa a Barcellona. Paul Aron è molto vicino ai due, 3° posto con 30 punti acquisiti con Prema, poi troviamo Hadrien David (27 punti con R-ace GP), Alex Quinn (18 punti con Arden), William Alatalo (15 punti con Arden) e Zane Maloney (R-ace GP). Gabriele Minì guida, al momento, la classifica riservata ai rookie: il campione in carica della Formula 4 italiana sta raccogliendo esperienza in vista dei prossimi round.

Copyright foto: Formula Regional European Championship by Alpine