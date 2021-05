Formula E | Porsche sogna la vittoria a Monaco: “Stiamo lavorando sodo”

Cresce l’attesa all’interno del TAG Heuer Porsche Formula E Team, pronto a correre questo weekend il prestigioso ePrix di Monaco. Il settimo round della stagione 2020-21 della Formula E rappresenta anche la prima presenza della squadra tedesca sulle strade del Principato.

Lindesay: “Dobbiamo migliorare”

Porsche non ha mai corso, nel contesto del campionato elettrico, la gara di Monaco, nemmeno quando veniva utilizzato il layout più corto. «Sarebbe fantastico se la Formula E seguisse questa logica» ha risposto Amiel Lindesay, Responsabile Attività Porsche in Formula E, alla domanda sulla possibile vittoria a Monte Carlo dopo il 3° posto a Roma e il 2° a Valencia. «La squadra lavora sodo e merita la sua prima vittoria. Vogliamo essere al top con entrambe le Porsche 99X Electric. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo migliorare. Valencia era buona da una parte ma non dall’altra: con una macchina abbiamo ottenuto il nostro miglior risultato della stagione fino ad ora, l’altra non è stata all’altezza delle nostre aspettative. Stiamo facendo tutto il possibile per avere entrambe le vetture davanti in futuro».

I piloti ben motivati verso Monaco

André Lotterer ha detto: «Ero entusiasta del mio risultato sul podio e spero che ora abbiamo dato una svolta con i primi punti. Le prime gare della stagione sono state molto difficili, soprattutto perché abbiamo una macchina veloce e lavoriamo duramente per sfruttarne appieno il potenziale, non solo in qualifica ma anche in gara. Per questo motivo, vado a Monaco sentendomi molto motivato». Pascal Wehrlein ha aggiunto: «Guidare su questo famoso circuito cittadino è sempre qualcosa di speciale. Conosco l’intero Monaco dai tempi della Formula 1 e sono entusiasta del nuovo layout della Formula E. È meraviglioso che abbiano incluso per la prima volta curve famose come la Casinò, la Mirabeau e la Grand Hotel, nonché il tunnel».

