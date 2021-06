F3 | Test Spielberg, Giorno 1: Smolyar segna il record della pista con ART Grand Prix

Si aprono le danze della stagione 2021 della Formula 3 con i test collettivi a Spielberg. Nel primo giorno, Alexander Smolyar frantuma il record del Red Bull Ring con la vettura di ART Grand Prix nella sessione pomeridiana. Clement Novalak è il più veloce le turno mattutino.

Il report della mattina: Novalak apre i test con Trident

Novalak ha aperto la giornata odierna della Formula 3 con il miglior tempo del mattino. Il pilota di Trident ha firmato il tempo di 1’19”522 a metà sessione e nessun rivale è riuscito perlomeno ad eguagliarlo, contando che molti riferimenti sono stati cancellati per aver oltrepassato i limiti della pista. Caio Collet e Victor Martins, il duo di MP Motorsport e rivali nella passata stagione della Formula Renault Eurocup, sono gli unici ad essere andati vicini al pilota con licenza francese: +0”166 per il brasiliano, +0”202 per il transalpino. Frederik Vesti coglie il 4° posto con la monoposto di ART Grand Prix, seguono alle sue spalle Olli Caldwell e Dennis Hauger della Prema. Concluso il primo round di Formula 2, Matteo Nannini è al via anche della classe “minore” con HWA Racelab ed è 7°, mentre a chiudere la top-10 troviamo Jack Doohan (Trident), Mikhael Belov (Charouz) e Jonny Edgar (Carlin), quest’ultimo il primo ad abbattere il muro dell’1’20”.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Clement Novalak Trident 1m19.162s 26 2 Caio Collet MP Motorsport 1m19.328s +0.166s 30 3 Victor Martins MP Motorsport 1m19.364s +0.202s 34 4 Frederik Vesti ART Grand Prix 1m19.492s +0.330s 30 5 Olli Caldwell Prema 1m19.522s +0.360s 20 6 Dennis Hauger Prema 1m19.545s +0.383s 18 7 Matteo Nannini HWA Racelab 1m19.561s +0.399s 27 8 Jack Doohan Trident 1m19.641s +0.479s 13 9 Mikhael Belov Charouz Racing System 1m19.726s +0.564s 20 10 Jonny Edgar Carlin 1m19.751s +0.589s 37 11 David Schumacher Trident 1m19.786s +0.624s 25 12 Oliver Rasmussen HWA Racelab 1m19.905s +0.743s 24 13 Arthur Leclerc Prema 1m19.905s +0.743s 18 14 Logan Sargeant Charouz Racing System 1m19.964s +0.802s 9 15 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1m19.978s +0.816s 31 16 Ayumu Iwasa Hitech GP 1m20.014s +0.852s 28 17 Jak Crawford Hitech GP 1m20.051s +0.889s 28 18 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1m20.098s +0.936s 28 19 Roman Stanek Hitech GP 1m20.102s +0.940s 27 20 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1m20.125s +0.963s 20 21 Ido Cohen Carlin 1m20.219s +1.057s 36 22 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1m20.283s +1.121s 19 23 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1m20.421s +1.259s 30 24 Amaury Cordeel Campos Racing 1m20.446s +1.284s 28 25 Calan Williams Jenzer Motorsport 1m20.456s +1.294s 22 26 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1m20.557s +1.395s 34 27 Rafael Villagomez HWA Racelab 1m20.687s +1.525s 18 28 Lorenzo Colombo Campos Racing 1m20.722s +1.560s 37 29 Laszlo Toth Campos Racing 1m20.735s +1.573s 32 30 Kaylen Frederick Carlin 1m21.057s +1.895s 37

Il report del pomeriggio: Smolyar come un fulmine

Strepitosa performance sul giro secco per Smolyar al pomeriggio: il russo stabilisce, con 19 minuti a disposizione dal termine, il record del tracciato austriaco con un crono di 1’18”894, l’unico ad abbattere il muro di 1’19”. Rimane vicino Edgar al 2° posto, sebbene sia distanziato di quasi un decimo e mezzo di secondo, mentre Vesti occupa la terza posizione. Jak Crawford è 4° con Hitech GP, davanti a Hauger (5°), Roman Stanek (6° con Hitech GP) e Logan Sargeant (7° con Charouz). Doohan, Nannini e Collet – rispettivamente in quest’ordine – rientrano tra i primi dieci.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1m18.894s 50 2 Jonny Edgar Carlin 1m19.036s +0.142s 45 3 Frederik Vesti ART Grand Prix 1m19.056s +0.162s 54 4 Jak Crawford Hitech GP 1m19.085s +0.191s 55 5 Dennis Hauger Prema 1m19.110s +0.216s 39 6 Roman Stanek Hitech GP 1m19.197s +0.303s 52 7 Logan Sargeant Charouz Racing System 1m19.198s +0.304s 44 8 Jack Doohan Trident 1m19.238s +0.344s 52 9 Matteo Nannini HWA Racelab 1m19.288s +0.394s 64 10 Caio Collet MP Motorsport 1m19.292s +0.398s 52 11 Clement Novalak Trident 1m19.309s +0.415s 53 12 Mikhael Belov Charouz Racing System 1m19.406s +0.512s 37 13 Calan Williams Jenzer Motorsport 1m19.422s +0.528s 42 14 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1m19.456s +0.562s 48 15 David Schumacher ART Grand Prix 1m19.467s +0.573s 53 16 Olli Caldwell Prema 1m19.491s +0.597s 41 17 Arthur Leclerc Prema 1m19.509s +0.615s 41 18 Oliver Rasmussen Carlin 1m19.515s +0.621s 35 19 Kaylen Frederick Carlin 1m19.565s +0.671s 47 20 Rafael Villagomez HWA Racelab 1m19.642s +0.748s 54 21 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1m19.711s +0.817s 52 22 Amaury Cordeel Campos Racing 1m19.740s +0.846s 36 23 Lorenzo Colombo Campos Racing 1m19.761s +0.867s 46 24 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1m19.933s +1.039s 38 25 Ayumu Iwasa Hitech GP 1m19.942s +1.048s 55 26 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1m20.149s +1.255s 49 27 Ido Cohen Carlin 1m20.158s +1.264s 43 28 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1m20.408s +1.514s 45 29 Victor Martins MP Motorsport 1m20.437s +1.543s 52 30 Laszlo Toth Campos Racing 1m21.198s +2.304s 29

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula Motorsport Limited