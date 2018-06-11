F3 | Test Spielberg, Giorno 1: Smolyar segna il record della pista con ART Grand Prix
Prime prove per la stagione 2021
Si aprono le danze della stagione 2021 della Formula 3 con i test collettivi a Spielberg. Nel primo giorno, Alexander Smolyar frantuma il record del Red Bull Ring con la vettura di ART Grand Prix nella sessione pomeridiana. Clement Novalak è il più veloce le turno mattutino.
Il report della mattina: Novalak apre i test con Trident
Novalak ha aperto la giornata odierna della Formula 3 con il miglior tempo del mattino. Il pilota di Trident ha firmato il tempo di 1’19”522 a metà sessione e nessun rivale è riuscito perlomeno ad eguagliarlo, contando che molti riferimenti sono stati cancellati per aver oltrepassato i limiti della pista. Caio Collet e Victor Martins, il duo di MP Motorsport e rivali nella passata stagione della Formula Renault Eurocup, sono gli unici ad essere andati vicini al pilota con licenza francese: +0”166 per il brasiliano, +0”202 per il transalpino. Frederik Vesti coglie il 4° posto con la monoposto di ART Grand Prix, seguono alle sue spalle Olli Caldwell e Dennis Hauger della Prema. Concluso il primo round di Formula 2, Matteo Nannini è al via anche della classe “minore” con HWA Racelab ed è 7°, mentre a chiudere la top-10 troviamo Jack Doohan (Trident), Mikhael Belov (Charouz) e Jonny Edgar (Carlin), quest’ultimo il primo ad abbattere il muro dell’1’20”.
|Pos
|Driver
|Team
|Time
|Gap
|Laps
|1
|Clement Novalak
|Trident
|1m19.162s
|26
|2
|Caio Collet
|MP Motorsport
|1m19.328s
|+0.166s
|30
|3
|Victor Martins
|MP Motorsport
|1m19.364s
|+0.202s
|34
|4
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1m19.492s
|+0.330s
|30
|5
|Olli Caldwell
|Prema
|1m19.522s
|+0.360s
|20
|6
|Dennis Hauger
|Prema
|1m19.545s
|+0.383s
|18
|7
|Matteo Nannini
|HWA Racelab
|1m19.561s
|+0.399s
|27
|8
|Jack Doohan
|Trident
|1m19.641s
|+0.479s
|13
|9
|Mikhael Belov
|Charouz Racing System
|1m19.726s
|+0.564s
|20
|10
|Jonny Edgar
|Carlin
|1m19.751s
|+0.589s
|37
|11
|David Schumacher
|Trident
|1m19.786s
|+0.624s
|25
|12
|Oliver Rasmussen
|HWA Racelab
|1m19.905s
|+0.743s
|24
|13
|Arthur Leclerc
|Prema
|1m19.905s
|+0.743s
|18
|14
|Logan Sargeant
|Charouz Racing System
|1m19.964s
|+0.802s
|9
|15
|Alexander Smolyar
|ART Grand Prix
|1m19.978s
|+0.816s
|31
|16
|Ayumu Iwasa
|Hitech GP
|1m20.014s
|+0.852s
|28
|17
|Jak Crawford
|Hitech GP
|1m20.051s
|+0.889s
|28
|18
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|1m20.098s
|+0.936s
|28
|19
|Roman Stanek
|Hitech GP
|1m20.102s
|+0.940s
|27
|20
|Pierre-Louis Chovet
|Jenzer Motorsport
|1m20.125s
|+0.963s
|20
|21
|Ido Cohen
|Carlin
|1m20.219s
|+1.057s
|36
|22
|Juan Manuel Correa
|ART Grand Prix
|1m20.283s
|+1.121s
|19
|23
|Tijmen van der Helm
|MP Motorsport
|1m20.421s
|+1.259s
|30
|24
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|1m20.446s
|+1.284s
|28
|25
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|1m20.456s
|+1.294s
|22
|26
|Reshad de Gerus
|Charouz Racing System
|1m20.557s
|+1.395s
|34
|27
|Rafael Villagomez
|HWA Racelab
|1m20.687s
|+1.525s
|18
|28
|Lorenzo Colombo
|Campos Racing
|1m20.722s
|+1.560s
|37
|29
|Laszlo Toth
|Campos Racing
|1m20.735s
|+1.573s
|32
|30
|Kaylen Frederick
|Carlin
|1m21.057s
|+1.895s
|37
Il report del pomeriggio: Smolyar come un fulmine
Strepitosa performance sul giro secco per Smolyar al pomeriggio: il russo stabilisce, con 19 minuti a disposizione dal termine, il record del tracciato austriaco con un crono di 1’18”894, l’unico ad abbattere il muro di 1’19”. Rimane vicino Edgar al 2° posto, sebbene sia distanziato di quasi un decimo e mezzo di secondo, mentre Vesti occupa la terza posizione. Jak Crawford è 4° con Hitech GP, davanti a Hauger (5°), Roman Stanek (6° con Hitech GP) e Logan Sargeant (7° con Charouz). Doohan, Nannini e Collet – rispettivamente in quest’ordine – rientrano tra i primi dieci.
|Pos
|Driver
|Team
|Time
|Gap
|Laps
|1
|Alexander Smolyar
|ART Grand Prix
|1m18.894s
|50
|2
|Jonny Edgar
|Carlin
|1m19.036s
|+0.142s
|45
|3
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|1m19.056s
|+0.162s
|54
|4
|Jak Crawford
|Hitech GP
|1m19.085s
|+0.191s
|55
|5
|Dennis Hauger
|Prema
|1m19.110s
|+0.216s
|39
|6
|Roman Stanek
|Hitech GP
|1m19.197s
|+0.303s
|52
|7
|Logan Sargeant
|Charouz Racing System
|1m19.198s
|+0.304s
|44
|8
|Jack Doohan
|Trident
|1m19.238s
|+0.344s
|52
|9
|Matteo Nannini
|HWA Racelab
|1m19.288s
|+0.394s
|64
|10
|Caio Collet
|MP Motorsport
|1m19.292s
|+0.398s
|52
|11
|Clement Novalak
|Trident
|1m19.309s
|+0.415s
|53
|12
|Mikhael Belov
|Charouz Racing System
|1m19.406s
|+0.512s
|37
|13
|Calan Williams
|Jenzer Motorsport
|1m19.422s
|+0.528s
|42
|14
|Juan Manuel Correa
|ART Grand Prix
|1m19.456s
|+0.562s
|48
|15
|David Schumacher
|ART Grand Prix
|1m19.467s
|+0.573s
|53
|16
|Olli Caldwell
|Prema
|1m19.491s
|+0.597s
|41
|17
|Arthur Leclerc
|Prema
|1m19.509s
|+0.615s
|41
|18
|Oliver Rasmussen
|Carlin
|1m19.515s
|+0.621s
|35
|19
|Kaylen Frederick
|Carlin
|1m19.565s
|+0.671s
|47
|20
|Rafael Villagomez
|HWA Racelab
|1m19.642s
|+0.748s
|54
|21
|Pierre-Louis Chovet
|Jenzer Motorsport
|1m19.711s
|+0.817s
|52
|22
|Amaury Cordeel
|Campos Racing
|1m19.740s
|+0.846s
|36
|23
|Lorenzo Colombo
|Campos Racing
|1m19.761s
|+0.867s
|46
|24
|Reshad de Gerus
|Charouz Racing System
|1m19.933s
|+1.039s
|38
|25
|Ayumu Iwasa
|Hitech GP
|1m19.942s
|+1.048s
|55
|26
|Filip Ugran
|Jenzer Motorsport
|1m20.149s
|+1.255s
|49
|27
|Ido Cohen
|Carlin
|1m20.158s
|+1.264s
|43
|28
|Tijmen van der Helm
|MP Motorsport
|1m20.408s
|+1.514s
|45
|29
|Victor Martins
|MP Motorsport
|1m20.437s
|+1.543s
|52
|30
|Laszlo Toth
|Campos Racing
|1m21.198s
|+2.304s
|29
Classifiche a cura di Formula Scout
Copyright foto: Formula Motorsport Limited
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