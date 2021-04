F2 | Test Barcellona, Giorno 3: record sul giro per Drugovich con UNI-Virtuosi

I tre giorni di test collettivi a Barcellona della Formula 2 si concludono con il giro record di Felipe Drugovich. Il pilota brasiliano di UNI-Virtuosi è il più veloce nella terza e ultima giornata di ieri, lasciando il primato della sessione pomeridiana a Bent Viscaal su Trident.

Il report della mattina: Drugovich davanti a tutti

A svettare inizialmente alla domenica è stato Lirim Zendeli con MP Motorsport, prima dell’arrivo di Christian Lundgaard con ART Grand Prix al vertice. Dopo la bandiera rossa intervenuta per il testacoda di Alessio Deledda (HWA Racelab), Drugovich ha stabilito il primo miglior riferimento, arrivando poi al record di 1’27”945. Nessuno è riuscito più a batterlo: Oscar Piastri è arrivato a +0”160 con Prema in seconda posizione, mentre Lundgaard è risultato terzo a +0”340. Liam Lawson e Jüri Vips hanno occupato il 4° e il 5° posto con Hitech GP, inseguiti da Théo Pourchaire (ART Grand Prix), Robert Shwartzman (Prema), Viscaal, Zendeli e Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi). Richard Verschoor, il più veloce sabato, è 12° con MP Motorsport.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Felipe Drugovich Virtuosi 1m27.945s 21 2 Oscar Piastri Prema 1m28.105s +0.160s 23 3 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1m28.285s +0.340s 43 4 Liam Lawson Hitech GP 1m28.422s +0.477s 39 5 Juri Vips Hitech GP 1m28.433s +0.488s 25 6 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m28.484s +0.539s 44 7 Robert Shwartzman Prema 1m28.491s +0.546s 31 8 Bent Viscaal Trident 1m28.736s +0.791s 38 9 Lirim Zendeli MP Motorsport 1m28.737s +0.792s 35 10 Guanyu Zhou Virtuosi 1m28.755s +0.810s 24 11 Roy Nissany DAMS 1m28.906s +0.961s 33 12 Richard Verschoor MP Motorsport 1m28.972s +1.027s 35 13 Gianluca Petecof Campos Racing 1m28.973s +1.028s 29 14 Ralph Boschung Campos Racing 1m28.992s +1.047s 21 15 Dan Ticktum Carlin 1m28.993s +1.048s 36 16 Jehan Daruvala Carlin 1m29.032s +1.087s 35 17 Marino Sato Trident 1m29.182s +1.237s 51 18 Marcus Armstrong DAMS 1m29.678s +1.733s 31 19 David Beckmann Charouz Racing System 1m29.744s +1.799s 38 20 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1m30.166s +2.221s 36 21 Alessio Deledda HWA Racelab 1m32.096s +4.151s 37 22 Matteo Nannini HWA Racelab no time 6

Il report del pomeriggio: Viscaal chiude i test al comando

Non si è vista così troppa attività nella domenica pomeriggio, con alcuni piloti impegnati nei long run. Viscaal è risultato in vetta con un tempo di 1’30”280, battendo Matteo Nannini con HWA Racelab che aveva guidato la classifica per la maggior parte della sessione. Marino Sato si posiziona 3°, Deledda è 4° a quasi 2” di distacco da Viscaal. Seguendo la classifica troviamo poi Marcus Armstrong (DAMS), Zendeli, Roy Nissany (DAMS), Shwartzman, Lawson e Piastri.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Bent Viscaal Trident 1m30.280s 30 2 Matteo Nannini HWA Racelab 1m30.346s +0.066s 59 3 Marino Sato Trident 1m30.943s +0.663s 22 4 Alessio Deledda HWA Racelab 1m32.183s +1.903s 55 5 Marcus Armstrong DAMS 1m33.199s +2.919s 44 6 Lirim Zendeli MP Motorsport 1m33.271s +2.991s 47 7 Roy Nissany DAMS 1m33.529s +3.249s 55 8 Robert Shwartzman Prema 1m33.572s +3.292s 50 9 Liam Lawson Hitech GP 1m33.782s +3.502s 24 10 Oscar Piastri Prema 1m33.816s +3.536s 57 11 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m34.308s +4.028s 49 12 Ralph Boschung Campos Racing 1m34.502s +4.222s 57 13 Gianluca Petecof Campos Racing 1m34.515s +4.235s 43 14 Richard Verschoor MP Motorsport 1m34.540s +4.260s 37 15 Jehan Daruvala Carlin 1m34.693s +4.413s 43 16 Felipe Drugovich Virtuosi 1m34.709s +4.429s 45 17 Juri Vips Hitech GP 1m34.883s +4.603s 45 18 Dan Ticktum Carlin 1m35.075s +4.795s 44 19 Guanyu Zhou Virtuosi 1m35.088s +4.808s 54 20 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1m35.106s +4.826s 50 21 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1m35.120s +4.840s 44 22 David Beckmann Charouz Racing System 1m35.310s +5.030s 60

