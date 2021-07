WEC | Peugeot Hypercar 9X8: design futuristico per il ritorno alla 24 Ore di Le Mans 2022 Ecco i dettagli tecnici

La Peugeot Hypercar 9X8 colpisce per le sue forme innovative e alcuni dettagli tecnici "azzardati", come l'assenza dell'ala posteriore. Ecco l'arma dei francesi per il WEC 2022.