CIR | Targa Florio 2021, anteprima ed orari

Taglia il prestigioso traguardo delle 105 edizioni la Targa Florio, lo storico appuntamento tra gli asfalti delle Madonie, in Sicilia, e che varrà principalmente come terzo round del Campionato Italiano Rally Sparco 2021.

Targa Florio 2021, le validità

Solo una competizione altrettanto longeva come la 500 Miglia di Indianapolis può vantare un numero simile di edizioni, che anche per essa saranno 105 quest’anno: ‘a cursa, come è chiamata la gara sicula creata da Vincenzo Florio nel lontano 1906, avrà validità non solo per il CIR Sparco, ma anche per il CIR AutoStoriche, la Coppa Rally di Ottava Zona e per il Campionato Siciliano Auto Moderne e Storiche, il tutto nei giorni dal 6 all’8 maggio.

Targa Florio 2021 a porte chiuse. Il programma

L’evento organizzato dall’Automobile Club di Palermo ha tenuto duro nonostante le voci di delocalizzazione della gara che sono circolate tempo fa, facendo fronte anche alle difficoltà di un’epoca pandemica come la nostra. Una competizione «che incarna […] forza e resilienza», come ha sostenuto Angelo Pizzuto, a capo dell’AC Palermo, e che anche quest’anno sarà a porte chiuse, godendo però di un’ampia copertura mediatica come avvenuto per gli altri appuntamenti del CIR Sparco, e che presto vi riveleremo nel dettaglio.

Lo scorso mercoledì 28 aprile si sono chiuse le iscrizioni (ed è spuntata la sorpresa di vedere Paolo Andreucci far debuttare in Italia la nuova Renault Rally4), mentre giovedì 6 maggio partiranno le ricognizioni autorizzate e le verifiche tecniche, che si concluderanno il giorno dopo. Venerdì 7 maggio, dalle 8:00 alle 12:30, si disputerà lo shakedown da 2,95 km sulla Strada Provinciale 9 di Campofelice di Roccella – Collesano; alle 15:30 verrà dato il via alla gara dal Molo Trapezoidale in Viale Targa Florio del porto di Termini Imerese, che accoglierà anche il parco assistenza ed il Targa Florio Village, mentre il quartier generale sarà situato ancora una volta presso l’Hotel Acacia a Campofelice di Roccella.

Il percorso e gli orari della Targa Florio 2021

Alle 16:30 di venerdì 7 maggio scatterà la gara vera e propria, che prevede 10 prove speciali per 92 km cronometrati. Si comincia con la novità del CIR Sparco, ovvero la prima PS valida come Power Stage (in diretta tv su Rai Sport ed ACI Sport TV, anche in streaming, e con punti bonus in palio per i migliori primi tre tempi), la Sclafani Bagni da 2 km tondi. Si torna in parco assistenza alle 18:00 con la chiusura di questa anteprima della Targa Florio, la cui giornata completa di gara sarà sabato 8 maggio, all’insegna delle conferme più che delle novità: verranno infatti riproposte nello stesso ordine dello scorso anno le PS di Tribune, Targa e Scillato Polizzi, classici della gara inseriti nelle Madonie e nel piccolo e medio Circuito delle stesse, e che saranno disputate tre volte lungo l’arco della giornata. La competizione si chiuderà alle 19:30 con l’arrivo al Belvedere Principe di Piemonte di Termini Imerese, con la cerimonia del podio finale.

-Venerdì 7 Maggio

08:00 – 12:30 – Shakedown (Campofelice di Roccella) 2,95 km

16:30 – SS 1 Sclafani Bagni [Power Stage] 2,00 km

18:00 -Service A (Termini Imerese – Targa Florio Village)

-Sabato 8 Maggio

07:15 – Service B (Termini Imerese – Targa Florio Village)5

07:58 – SS 2 Tribune 1, 6,15 km

08:23 – SS 3 Targa 1, 10,15 km

08:54 – SS 4 Scillato – Polizzi 1, 13,70 km

11:14 – Service C (Termini Imerese – Targa Florio Village)

12:26 – SS 5 Tribune 2, 6,15 km

12:52 – SS 6 Targa 2, 10,15 km

13:23 – SS 7 Scillato – Polizzi 2, 13,70 km

15:43 – Service D (Termini Imerese – Targa Florio Village)

16:55 – SS 8 Tribune 3, 6,15 km

17:21 – SS 9 Targa 3, 10,15 km

17:52 – SS 10 Scillato – Polizzi 3, 13,70 km

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport