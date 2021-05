GTWC America | Doppia vittoria per Lamborghini ad Austin con Caldarelli e Venturini

Bottino carico di vittorie per Lamborghini nel secondo round del GT World Challenge America. Sul tracciato statunitense di Austin, Andrea Caldarelli vince Gara 1 assieme a Jordan Pepper, mentre Giovanni Venturini trionfa in Gara 2 assieme a Corey Lewis. Ora il “Toro” guida la classifica costruttori con 100 punti.

Caldarelli e Pepper velocissimi in Gara 1

Pepper è stato il protagonista di Gara 1, prima posticipata poi sospesa a causa degli acquazzoni che si sono abbattuti su Austin: scattato dalla pole davanti a Venturini, il sudafricano ha momentaneamente ceduto il comando alla BMW #96, per poi riprendere la testa della gara e consegnare a Caldarelli la Huracán GT3 Evo #3 in prima posizione, dopo aver anche messo a segno il giro più veloce (2’08”020). Grazie a una perfetta strategia del box K-PAX, Caldarelli è rientrato al primo posto, mantenendo il comando fino alla sospensione della gara. Sesto posto per Venturini e Corey Lewis, seguiti da Altoè e Ziad Ghandour; noni assoluti e quarti della categoria Pro-Am, Jeff Burton e Vesko Kozarof sulla Huracán GT3 Evo n. 91 del team Rearden Racing.

Venturini e Lewis recuperano in Gara 2

In Gara 2 grande prestazione per entrambe le Lamborghini del team K-PAX: Caldarelli, dopo essere scivolato 13° durante il primo giro, è protagonista di una metodica rimonta e a metà gara lascia a Pepper la Huracán #3 al sesto posto dopo aver inanellato una serie di giri veloci. Nel frattempo prima Lewis poi Venturini recuperano posizioni, fino a portarsi alle spalle di Pepper, leader della corsa nei giri finali. Venturini sorpassa il sudafricano alla curva 12 durante l’ultimo giro, resiste ai contrattacchi e taglia il traguardo in testa, vincendo la sua prima gara nel GT World Challenge America.

Lamborghini al via anche nel Campionato Italiano Gran Turismo

A Monza, nello stesso weekend della tappa di Austin del GT World Challenge America, ha preso il via la serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo. Terzo posto in Gara 1 per la Lamborghini Huracán GT3 Evo del team Imperiale Racing affidata all’inedito equipaggio formato dal campione tricolore 2017 Alex Frassineti e Luca Ghiotto, al suo debutto al volante di una Lamborghini. Nella seconda gara per loro è poi arrivato un quarto piazzamento, proprio a ridosso del terzetto di testa.

Copyright foto: Lamborghini Squadra Corse