CIR | Targa Florio 2021, assente Fabio Andolfi

Una delle rivelazioni di questo avvio di stagione nel Campionato Italiano Rally Sparco è sicuramente Fabio Andolfi, anche se non parliamo certo di una sorpresa visto che il savonese è tutto fuorché un rookie, bensì uno dei nostri rallisti con una solida carriera alle spalle anche a livello internazionale nel WRC, all’interno delle categorie di supporto.

Un buon avvio di stagione per Andolfi

Il 2021 del pilota sulla Skoda Fabia R5 di Gass Racing (assieme a Stefano Savoia) ha messo attualmente a referto un podio al Rallye Sanremo, con un terzo posto, nonché primo nel CIR Asfalto, ed un quarto ottenuto al Rally Il Ciocco, che sostanzialmente è un terzo posto nel CIR visto che la vittoria era andata a Thierry Neuville, non iscritto al campionato. In buona sostanza, Andolfi è attualmente terzo nella classifica piloti del CIR Sparco, ad un punto da Craig Breen e sette dall’attuale leader Stefano Albertini, mentre è secondo nel CIR Asfalto.

Andolfi non correrà alla Targa Florio

Fatta questa premessa, è giunta in queste ore la notizia che alla Targa Florio di questo fine settimana, terzo appuntamento del Tricolore Rally 2021, il ligure non sarà in gara. Il suo team, M33 di Max Rendina (che schiera un’altra Fabia R5, con a bordo il campione CIR Junior 2020 Andrea Mazzocchi), ha parlato di una «indisposizione fisica non dovuta a contagio da Covid-19». Costretto quindi a saltare l’appuntamento siculo giunto alla 105esima edizione, rivedremo Fabio Andolfi difendere il primo campionato Assoluto nel successivo appuntamento, sugli sterrati del San Marino Rally del 25-26 giugno. Ovviamente, da parte nostra gli auguri al pilota di una rapida e completa guarigione.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport