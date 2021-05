DA MONZA – Sono state archiviate stamane le prime qualifiche del Campionato Italiano Gran Turismo 2021. Jacopo Guidetti è il più veloce nella prima sessione, valida per Gara 1, con la Honda NSX GT3 di Nova Race, mentre Luca Segù è in pole position per Gara 2 con la Mercedes-AMG GT3 di Antonelli Motorsport.

Il reporto delle qualifiche 1: Guidetto segna il passo

Grazie al miglior tempo di 1’47″286, l’unico sotto 1’48 nella prima sessione di prove ufficiali, Guidetti partirà al palo nella gara di oggi pomeriggio e troverà al suo fianco la Ferrari 488 (AF Corse) di Sean Hudspeth, mentre dalla seconda fila scatteranno le Ferrari 488 di Luca Filippi (RAM Autoracing) e Fabrizio Crestani (Easy Race). La pole della GT4 è andata a Fabio Babini (Porsche Cayman-Ebimotors) con il tempo di 1’58″128 davanti al compagno di squadra Sabino De Castro, mentre nella GT Cup l’olandese Daan Pijl, al volante della Lamborghini Huracán ST del Bonaldi Motorsport, ha staccato il miglior tempo con 1’48″924 precedendo Alessandro Girardelli (Porsche GT3 Cup-Dinamic Motorsport)..

Il reporto delle qualifiche 2: Segù sfrutta il meteo variabile

Il secondo turno di prove ufficiali è stato caratterizzato da alterne condizioni della pista a causa di una leggera pioggia che ha indotto alcuni team a montare le gomme rain. La scelta non si è rivelata ottimale, penalizzando i tempi di qualche pilota costretti in gara a partire dalle posizioni di rincalzo. Chi non ha avuto problemi, invece, è stato Luca Segù, che partirà al palo in Gara 2, dove troverà al suo fianco Lorenzo Ferrari (Audi R8 LMS-Audi Sport Italia), mentre alle loro spalle si posizioneranno l’Honda NSX GT3 (Nova Race) di Francesco De Luca e la Lamborghini Huracán (LP Racing) di Jonathan Cecotto. Nella GT4 è stata ancora la Cayman dell’Ebimotors a imporsi, grazie al miglior tempo di Mattia Di Giusto (2’06.246), che ha preceduto Andrea Gagliardini (Mercedes AMG GT4-Nova Race) e il compagno di squadra Matteo Arrigosi. Porsche su tutti, invece, tra le GT Cup, con la GT3 Cup del Dinamic Motorsport di Alessandro Girardelli accreditata del miglior tempo con 1’53.505 davanti alla Lamborghini Huracan (Bonaldi Motorsport) di Simone Iacone.

Campionato Italiano Gran Turismo 2021 – Monza: risultati qualifiche 1 / qualifiche 2

Copyright foto: ACI Sport