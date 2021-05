CIGT | Il diluvio investe Monza, Gara 1 cancellata. Programma rivisto per domenica

DA MONZA – Termina dopo appena un paio di giri e con bandiera rossa Gara 1 del Campionato Italiano Gran Turismo a Monza. A causa della pioggia intensa che ha investito il tracciato brianzolo, il primo round della stagione 2021 avrà un programma rivisto per la giornata di domenica.

La pioggia “blocca” Gara 1 del CIGT a Monza

Dopo qualche goccia scesa al termine della mattina, Monza è stata completamente invasa dalla pioggia tant’è che le gare di tutti i campionati presenti (Topjet F.2000 Italian Trophy, TCR Italy, Clio Cup Europe, MINI Challenge Italia e BMW M2 CS Racing Cup Italy) e le qualifiche del Campionato Italiano Sport Prototipi sono state caratterizzate dal maltempo. Gara 1 del CIGT, programmata per le 17.50 e corsa conclusiva del sabato, è scattata in regime di Safety Car ma, appena dopo pochi giri, era subito evidente l’impossibilità di vedere disputata una gara regolare e in sicurezza. Addirittura a sancire la sospensione è stato un incidente: quello di Simon Mann con la Ferrari 488 GT3 Evo #21 di AF Corse, dopo aver perso la vettura in pieno rettilineo e picchiando forte contro le barriere esterne.

Si programma un recupero per domenica?

Rientrati in rigorosa fila in pit-lane, le auto protagoniste del CIGT sono rimaste ferme per circa una mezz’ora prima che, dalla direzione gara, decidessero di concludere anzitempo la gara. Termina praticamente così la prima metà del primo appuntamento dell’anno ma sarà recuperata domani: si sta lavorando per poter trovare lo spazio necessario nel lungo programma di domenica: riduzione della manche che sarà disputata, per quanto si vocifera, tra le 9.00 e le 9.30. Stasera dovremmo saperne di più in merito…

AGGIORNAMENTO – questo il nuovo programma per domani, domenica 2 maggio:

h. 8.30 – 8.50 Renault Clio Eurocup – Qualifiche 2

h. 9.10 Campionato Italiano Gran Turismo Sprint (36’ + 1 giro)

h. 10.10 Topjet FX200-FX2 (25’ + 1 giro)

h. 11.00 TCR Italy (30’ + 1 giro)

h. 11.55 Campionato Italiano Sport Prototipi (25’ + 1 giro)

h. 12.45 MINI Challenge (25’ + 1 giro)

h.13.40 BMW M2 CS Racing Cup Italy (30’ + 1 giro)

h. 14.35 Renault Clio Eurocup (25’ + 1 giro)

h. 15.30 Campionato Italiano Gran Turismo Sprint (50’ + 1 giro)

h. 16.50 Campionato Italiano Sport Prototipi (25’ + 1 giro)