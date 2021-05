WEC | 6 Ore di Spa, Gara: Toyota non sbaglia, vittoria con Buemi-Nakajima-Hartley

Cambiano i regolamenti della classe regina ma non cambia il nome del vincitore: Toyota inaugura l’era delle Hypercar con una sonora vittoria alla 6 Ore di Spa, primo appuntamento del FIA World Endurance Championship. Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley salgono sul gradino più alto del podio.

Il report della gara: LMP1 e LMP2

Come detto ieri in occasione delle qualifiche, Toyota si è nascosta furbamente in occasione del Prologue e delle prime prove libere del weekend, scoprendo poi tutte le proprie carte al sabato. Alla partenza, la Toyota GR010 Hybrid LMH #7 di Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez ha mantenuto il comando davanti alla gemella #8 ed entrambe sono subito fuggite via. Solamente un’uscita di pista alla Bruxelles ha, di fatto, consegnato nelle mani di Buemi-Nakajima-Hartley la vittoria, regalando addirittura il 2° posto all’Alpine A480 Gibson LMP1 di Nicolas Lapierre, André Negrão e Matthieu Vaxivière; la vettura francese ha faticato inizialmente con l’Oreca 07 Gibson LMP2 #22 di United Autosports ma, successivamente, ha preso il ritmo necessario per distanziare il team anglo-americano.

Philip Hanson, Filipe Albuquerque e Fabio Scherer ottengono senza problemi il successo della classe LMP2, davanti alle Jota di Roberto Gonzales, Antonio Felix da Costa e Anthony Davidson sulla #38 e di Tom Blomqvist, Sean Gelael e Stoffel Vandoorne sulla #28. Racing Team Nederland #29 chiude al quarto posto, problemi invece per G-Drive Racing che ha occupato per buona parte della corsa le posizioni di vertice.

Il report della gara: LMGTE Pro e Am

Porsche riparte con una vittoria nella classe GTE-Pro: Kevin Estre e il “nuovo” arrivato Neel Jani batte le due Ferrari di AF Corse, con Alessandro Pier Guidi davanti a Daniel Serra e Miguel Molina. La Corvette di Antonio Garcia e Oliver Gavin termina invece quarta davanti alla seconda Porsche di Gianmaria Bruni e Richard Lietz. C’è comunque una Rossa a vincere: si tratta della AF Corse #83 di Francois Perrodo, Nicklas Nielsen e Alessio Rovera nella classe GTE-Am. L’Aston Martin #33 di TF Sport conclude seconda, mentre c’è da sottolineare l’ottimo 3° posto di Cetilar Racing con la Ferrari #47: Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco conquistano così il primo podio alla prima avventura con una vettura GT.

FIA World Endurance Championship 2021 – 6 Hours of Spa: risultato gara

