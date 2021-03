Formula E | Doppio appuntamento per Roma e Valencia, cancellata Marrakech

Raddoppiano le gare della Formula E a Roma e a Valencia. A due settimane dall’ePrix in Italia, il campionato elettrico ha annunciato che verrà disputato un doppio appuntamento sul rinnovato tracciato cittadino e anche sulla pista permanente spagnola. Al contrario, Marrakech esce dal calendario 2021.

Roma raddoppia le gare, anche Valencia si sdoppia

Dal 10 all’11 aprile vedremo ben due gare a Roma, nel layout ricavato nel quartiere dell’EUR. La Formula E, in un comunicato recente, ha dichiarato che sta continuando a monitorare la situazione della pandemia COVID-19 ed è in costante contatto con i team, i costruttori, i propri partner, le emittenti e le città che ospitano gli appuntamenti. I promoter di Roma hanno insistito sul fatto che la corsa ci sarebbe comunque stata, nonostante la situazione in Italia non è di certo rosea vista anche la recente sospensione dell’uso del vaccino AstraZeneca. In questo clima, il Comune di Roma ha concordato una proroga di cinque anni con la Formula E per ospitare l’ePrix almeno fino al 2025. Per l’edizione 2021, molto probabile, non ci sarà il pubblico negli spalti e l’evento sarà a porte chiuse. Anche l’ePrix di Valencia, il primo su un circuito permanente, avrà un doppio appuntamento tra il 24 e il 25 aprile.

Marrakesh lascia, aggiornamenti in arrivo sul calendario

Aggiornamenti anche sul resto del calendario: secondo Motorsport.com, Marrakech è stata depennata dal calendario. Originariamente collocata al 22 maggio, la trasferta marocchina era stata re-inserita a gennaio per il semplice fatto che c’era la possibilità di vedere presente il pubblico ma, con lo stato di emergenza prolungato dal Governo del Marocco, è stata presa tale decisione. A breve arriveranno notizie più ufficiali sulla stagione 2020-21, tra cui Monaco (8 maggio) e Santiago (5 e 6 giugno).

