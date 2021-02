IMSA | Mercedes coglie una storica doppietta in GTD alla 24 Ore di Daytona

Sensazionale doppietta da parte di Mercedes-AMG alla 24 Ore di Daytona, primo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. L’equipaggio di Winward Racing conquista la vittoria nella classe GTD, seguita sul podio da SunEnergy1 Racing.

Winward Racing sul pezzo fin dall’inizio

La Mercedes-AMG GT3 Evo #57 guidata da Maro Engel, Indy Dontje, Philip Ellis e Russell Ward ha tagliato per prima il traguardo di Daytona, conquistando così un’incredibile vittoria per il Marchio della Stella. L’equipaggio era scattato dalla quinta posizione sulla griglia di partenza, recuperando subito terreno nelle prime fasi di corsa abbastanza turbolente e intervallate dalla Full Course Yellow. Prima della notte, la Mercedes-AMG si era installata stabilmente nelle prime tre posizioni, emergendo quindi come candidata al titolo anche grazie a diversi giri veloce. Una leggera foratura ha rallentato solamente il passo della #57, ma la testa era ancora a portata di mano. Con le prime luci del mattino è invece arrivata una bella lotta con la Ferrari di AF Corse, continuata fino a quando – a quattro ore dalla fine – Ellis non ha colpito la Rossa alla prima curva: la vettura tedesca è rimasta in pista, mentre la rivale è finita in testacoda con una gomma forata.

Doppietta a Daytona grazie anche a SunEnergy1

La sfida finale ha visto quindi Winward Racing contro SunEnergy1 Racing, quest’ultima con Mikaël Grenier, Kenny Habul, Raffaele Marciello e Luca Stolz. La #75 si è fatta notare dalla notte in poi con degli stint impeccabili, raggiungendo appunto la vettura gemella. Nelle ultime ore, Engel e Marciello hanno staccato gli inseguitori e hanno concluso primo e secondo sotto la bandiera a scacchi. Stefan Wendl, responsabile Mercedes-AMG Customer Racing, ha detto: «Questa doppietta è uno storico successo per il nostro programma. Avendo preso più cautamente la partenza, le nostre vetture ci hanno permesso di superare le prime ore e di portare a casa l’1-2».

Copyright foto: Mercedes-AMG