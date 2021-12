Altre due adesioni per il WRC2 2022: i programmi di Eric Camilli ed Erik Cais

Se il campionato WRC 2022 che si aprirà a gennaio avrà tutte le attenzioni per l’era ibrida che si aprirà con le nuove vetture Rally1, sostitute delle precedente e molto apprezzate World Rally Car Plus, la competizione di supporto WRC2 continua d’altro canto a voler dar prova di non essere una serie cenerentola.

Grandi nomi per il WRC2 2022

Già quest’anno abbiamo visto uno schieramento di piloti e team di alto livello, tale da rendere questo contesto di gara non un Mondiale di serie B ma un altro WRC quasi di pari importanza; anche nel 2022 vedremo tanti grandi nomi che promettono spettacolo, dal campione regnante Andreas Mikkelsen (rimasto per mancanza di alternative) a Chris Ingram, passando per Nikolay Gryazin, il vincitore del WRC3 2021 Yohan Rossel, Mads Ostberg, Ole Christian Veiby e forse persino Hayden Paddon.

Programma completo per Eric Camilli

Questi sono solo alcuni dei piloti per il WRC2 2022, ma continuano ad arrivare adesioni a questo campionato basato sulle vetture Rally2. In questi giorni ha confermato la propria partecipazione anche Eric Camilli. Il vicecampione di categoria nel 2017 correrà praticamente per la terza stagione di fila con la Citroen C3 Rally2, ritornando tra le fila di Saintéloc Racing e per un programma completo che contemplerà il Rallye di Monte Carlo, poi la Croazia, il Portogallo, la Sardegna, l’Estonia, la Spagna più il round di agosto che deve essere ancora svelato dal WRC Promoter (ma si suppone possa essere l’Irlanda del Nord). Al suo fianco per le note Yannick Roche, già navigatore di Nicolas Ciamin.

«Disputare una campagna nel WRC2 è davvero fantastico», ha dichiarato Camilli. «Cercavo davvero qualcosa di solido, il mio obiettivo era anche quello di rimanere fedele a Citroen Racing con la quale, da due anni, ho potuto continuare ad evolvermi nel Campionato Mondiale Rally ed anche nel Campionato Francese lo scorso anno. Questo nuovo percorso che si sta aprendo con Saintéloc è una grande opportunità. Inoltre, conosco bene l’ambiente della squadra, e penso che sia quella di cui ho bisogno per guidare questa C3 Rally2. Il mio programma partirà dal Rallye Monte-Carlo, che conosco bene e che ho già vinto [nel 2020, all’interno della categoria del WRC3, ndr]. Sarà intenso, come sempre, e cercheremo di prepararci al meglio, perché la competizione sarà dura. […] Avremo due giorni di test prima del Monte-Carlo».

Quasi un debutto per Erik Cais nel WRC2

Oltre a Camilli, ha dato la propria adesione anche Erik Cais, che invece farà praticamente il suo esordio nel WRC2. Il 22enne ceco, habitué dell’ERC, aveva giusto partecipato al Rally di Spagna quest’anno ottenendo il terzo posto di categoria, ma nel 2022 potrà godere di una stagione un po’ più strutturata a partire dal Rallye di Monte Carlo. Devono essere ancora svelati gli altri appuntamenti in cui gareggerà, ma si sa che Cais correrà come ormai sua abitudine sulla Ford Fiesta Rally2, con la quale ha già disputato dei test sia in Francia che in Polonia (una delle sedi di M-Sport) in vista del Monte Carlo.

Crediti Immagine di Copertina: Citroen Media