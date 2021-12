In questa stagione Yohan Rossel ha vinto il titolo WRC3 dopo una lotta gomito a gomito in particolare con Kajetan Kajetanowicz, vincendo il Mondiale di categoria nonostante l’inciampo di una squalifica dalla classifica dell’Acropolis Rally per una irregolarità nell’omologazione della vettura (a nulla è valso il ricorso del pilota e della squadra). Ma in ogni caso, tutto è bene quel che finisce bene, con il francese su Citroen C3 Rally2 che grazie alle vittorie nel WRC3 2021 del Rallye di Monte Carlo, Rally Italia Sardegna ed Ypres Rally, più i podi in Croazia, in Portogallo e all’ultimo appuntamento dell’ACI Rally Monza, ha potuto svettare sulla concorrenza e portarsi a casa il sui primo titolo internazionale.

“Rossel sarà supportato da Citroen nel WRC2 2022”

Una stagione quasi perfetta per Rossel, sostenuto da Citroen Racing. E proprio il settore Corse Clienti del marchio francese intende ancora collaborare con il transalpino, facendogli fare il salto di qualità verso il WRC2, categoria nella quale gareggerà nel 2022 (dopo una precedente incursione nel 2017, va detto). Didier Clément, a capo appunto del reparto clienti sportivi Citroen, ha spiegato: «Yohan Rossel ha disputato una stagione molto solida che lo ha condotto a vincere il titolo WRC3. Lui è un prodotto del programma di sviluppo dei piloti PSA e la sua ascesa è stata davvero impressionante! Nel 2018 ha vinto la 208 Rally Cup, nel 2019 è stato campione francese rally con la C3 Rally2 e quest’anno ha vinto il titolo WRC3. Ha fatto progressi davvero eccezionali. Continueremo a supportarlo nel WRC2 il prossimo anno».

Bonato quattro volte campione francese rally

Citroen Racing inoltre ha celebrato il titolo, il quarto in carriera, di Yoann Bonato nel Campionato Francese Rally, ottenuto sempre quest’anno. «È un bel risultato per Yoann e il suo co-pilota Benjamin Boulloud e ora sono vicini a stabilire un nuovo record», ha proseguito Clément. «Sono stati molto costanti per tutta la stagione e siamo incredibilmente orgogliosi di aver contribuito al loro successo».

Crediti Immagine di Copertina: © Citroën Racing