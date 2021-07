WRC | Rally Estonia, la ripartenza di Loubet dopo una prima parte di stagione deludente

La prima metà di stagione per Pierre-Louis Loubet è stata praticamente da dimenticare, tant’è che il giovane pilota francese non ha preso parte al sesto appuntamento del WRC, il Safari Rally di fine giugno, proprio per rimettere assieme i cocci delle sue aspettative, evitare una trasferta onerosa sotto ogni punto di vista e dedicare del tempo per prepararsi al meglio per la ripartenza al successivo Rally di Estonia, in programma questo fine settimana.

Le difficoltà di Loubet

Nella sua seconda stagione con la Hyundai i20 Coupé WRC preparata da 2C-Competition, ma la prima con un programma completo (almeno sulla carta), Loubet ha dimostrato di essere un pilota che parte in maniera dignitosa per poi perdersi tra errori ed imprevisti. E non per spargere sale sulla ferita, ma pure all’Estonia dello scorso anno, al suo debutto nel Mondiale con la vettura, il transalpino concluse anticipatamente la propria gara per la rottura dello sterzo nell’ultima giornata. Ma c’è da dire che il ragazzo stava lottando per un posto nella top ten assoluta, tra il decimo e il nono, al quale sembrava destinato.

“Cercheremo di disputare un rally senza problemi”

Se nell’edizione 2021 riuscisse ad ottenere un risultato del genere, sarebbe per lui oro colato rispetto ai flop collezionati nei round precedenti. Spiega Loubet: «Cercheremo di disputare un rally pulito e senza problemi», e già questo sarebbe un successo. «Spero anche che ci si possa divertire anche se, per il momento, questa stagione è difficile, non va nella nostra direzione. I momenti complicati fanno parte della carriera, ma spero che questo fine settimana andrà bene. Non abbiamo speranze di fare miracoli, ma daremo il meglio di noi stessi e vedremo dove ci porterà!».

“Loubet sta lottando con una vettura che non gli dà soddisfazione”

Assieme ad Adrien Fourmaux, che invece sta vivendo una stagione d’oro, Loubet è supportato dalla nazionale rally della Federazione Motorsportiva Francese (FFSA, Fédération Française du Sport Automobile): la guida di questa selezione, Nicolas Bernardi, è fiducioso del fatto che il pilota sulla Hyundai possa dare il meglio sugli sterrati veloci estoni, che dovrebbero essere a lui consoni. «Per il momento sta lottando con una vettura che non gli dà piena soddisfazione – puntualizza il ct, come riporta RallyeSport – e deve mettere mano sugli elementi che gli permetteranno di diventare più efficiente. Non ho dubbi sulle sue capacità. Quando avrà trovato le giuste impostazioni, potrà mostrare tutto il suo potenziale […]. Su questo tipo di terreno ha dimostrato di poter competere con i migliori piloti. Spero sinceramente che possa trascorrere un fantastico fine settimana». Cosa che si augura anche Loubet, che nell’alveo dei giovani nelle orbite di Hyundai rischia di essere insidiato da colleghi/rivali come Jari Huttunen ed Oliver Solberg, rispetto a lui in costante ascesa.

