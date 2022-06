WRC | Hyundai schiera Oliver Solberg al Rally Estonia. Sordo torna a settembre?

Prosegue l’alternanza sulla terza i20 N Rally1 schierata da Hyundai Motorsport nel WRC 2022. Accanto alle due vetture con i titolari fissi Thierry Neuville ed Ott Tanak, l’altra auto del marchio coreano è condivisa tra la giovane promessa Oliver Solberg ed il presente sicuro rappresentato da Dani Sordo: al momento, il primo ha corso nei primi tre appuntamenti dell’anno, cogliendo però due ritiri (il primo, al Rallye di Monte Carlo, dovuto però a problemi della i20) e un ottimo sesto posto in Svezia. Lo spagnolo invece è stato più costante, ottenendo nei successivi Rally di Portogallo e Rally Italia Sardegna tre terzi posti.

Solberg in Estonia, Finlandia e forse Belgio

Nel prossimo appuntamento in programma, il Safari Rally del 23-26 giugno, tornerà in gara sulla i20 N Rally1 Solberg, e che sarà ugualmente schierato da Hyundai anche per il successivo Rally Estonia del 14-17 luglio. L’ufficialità è arrivata oggi, ma era notizia attesa considerando la buona confidenza dello svedese con questa gara (che vinse nel WRC3 nel 2020, allora con la

Volkswagen Polo GTI R5), e che dovrebbe correre anche nel Rally di Finlandia che seguirà ad agosto, sui medesimi sterrati veloci. Stesso copione – pare – anche all’Ypres Rally in Belgio, mentre Sordo dovrebbe tornare in scena a settembre in occasione dell’Acropolis Rally.

Gli equilibri tra Solberg e Sordo

Estonia e Finlandia saranno dei crocevia importanti per Solberg, dove per diretta ammissione del vicedirettore di Hyundai Motorsport Julien Moncet si alzeranno le aspettative del team sul giovane pilota. Anche perché Sordo sta facendo valere la propria esperienza e costanza di risultati, entrando subito in confidenza con la Rally1 ibrida che per lui era una novità assoluta: per ora però la squadra preferisce dirottare lo spagnolo su gare su terra simili, come lo sono tra di loro il Portogallo, il Sardegna e l’Acropolis, con Solberg al momento impegnato sul fronte asfalto e sterrati veloci. Sempre che quest’ultimo non dimostri la stessa costanza dell’esperto compagno di squadra, spingendo Hyundai a riconsiderare i propri piani per non perdere terreno nella corsa al titolo Costruttori del WRC.