WRC | Safari Rally 2022, la lista iscritti

Gli organizzatori del Safari Rally hanno diffuso la lista ufficiale degli iscritti al sesto appuntamento del WRC 2022, che si svolgerà il 24-26 giugno nella zona di Nairobi, in Kenya. Il ritorno di questa gara sugli sterrati africani era avvenuto lo scorso anno dopo l’ultima apparizione nel calendario mondiale consumatasi nel 2022, suscitando l’apprezzamento degli equipaggi – la maggior parte dei quali al debutto assoluto nel Safari, soprattutto i prioritari – ed addetti ai lavori. Tuttavia la start list dell’edizione 2022 non è esattamente ampia, toccando quota 34 iscritti: numero ben lontano dai 58 del 2021.

Terzo round del match tra Loeb ed Ogier

La quantità latita ma non la qualità, a partire dai protagonisti in gara nel WRC con i team ufficiali. In particolare assisteremo al terzo round del match tra Sébastien Loeb e Sébastien Ogier, entrambi part-time quest’anno e che hanno già incrociato a distanza le armi al Rallye di Monte Carlo (vinto dal nove volte campione del mondo rally sull’otto volte trionfatore del WRC) e al Portogallo (dove invece hanno subito entrambi imprevisti e ritiri). Loeb in particolare è uno dei piloti ad aver corso il Safari nella sua ultima edizione prima del ripristino in calendario, cogliendo un quinto posto nel 2002, mentre il suo rivale e connazionale ha conquistato la gara svoltasi lo scorso anno.

Hyundai ripropone Solberg, debutta il privato Serderidis sulla Ford Puma Rally1

Perciò Toyota Gazoo Racing propone Kalle Rovanpera, Elfyn Evans ed Ogier (che si sta alternando sulla terza GR Yaris Rally1 con Esapekka Lappi), più Takamoto Katsuta per il TGR WRC Challenge Program; M-Sport punta, oltre che su Loeb, anche sui tre capitani Gus Greensmith, Craig Breen ed Adrien Fourmaux e Hyundai Motorsport si giocherà le sue carte per cercare di risalire la china con Thierry Neuville, Ott Tanak ed Oliver Solberg, che raccoglie il testimone da Dani Sordo, in corsa nei precedenti Rally di Portogallo e Rally Italia Sardegna. Tornando invece a M-Sport, debutta nel 2022 con la prima Ford Puma Rally1 privata Jourdan Serderidis.

In gara anche Fabrizia Pons

Nel WRC2 abbiamo per la prima volta quest’anno una partecipazione abbastanza esigua rispetto al solito, con una decina di equipaggi dove spiccano, tra i big, Kajetan Kajetanowicz su Skoda Fabia Rally2 Evo, Martin Prokop su Ford Fiesta Rally2 (unico iscritto nella categoria al Safari dello scorso anno) e Sean Johnston su Citroen C3 Rally2; al via anche Piero Canobbio, con la leggendaria Fabrizia Pons (la sola assieme a Loeb ad aver corso nel Safari prima del rientro nell’attuale WRC) alle note della Hyundai i20 N Rally2. Molti i piloti di casa nelle altre categorie, a partire dal WRC3; citiamo infine però la presenza di un pilota italiano esperto di rally africani, ovvero Giancarlo Davite, a bordo della Mitsubishi Lancer Evo X nella classe NR4, con alle note la belga Sylvia Vindevogel.

Qui si può scaricare la lista iscritti completa del Safari Rally 2022.