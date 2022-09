Negli ultimi tempi si è fatto un po’ chiacchiericcio intorno alla figura di Julien Moncet, vicedirettore di Hyundai Motorsport e de facto team principal ad interim dopo che Andrea Adamo aveva lasciato il ruolo lo scorso dicembre.

Moncet accerchiato dalle speculazioni

Si è parlato infatti di discussioni in seno alla squadra, alimentate dagli stessi piloti, riguardo ad un cambio della guardia al vertice, sino a quando è spuntato anche un nome dato come imminente sostituto di Moncet da certa stampa, ovvero dell’ex Renault e McLaren Eric Boullier. Hyundai Motorsport ha quindi smentito queste voci, confermando la fiducia all’attuale guida, ma nel frattempo un Ott Tanak galvanizzato dalle sue recenti vittorie ha avuto l’ardire di sentenziare, forse peccando di scarsa eleganza e con un po’ di ingratitudine, che Moncet sarebbe dovuto tornare ad occuparsi dello sviluppo del powertrain, suo ruolo prima dell’attuale, e lasciare la mano ad altri.

“Non sono il tipo di commenti che uno vorrebbe sentire”

Il mite vicedirettore del team è rimasto in silenzio sino ad oggi, ma nel fine settimana del decimo appuntamento del WRC 2022, ovvero l’Acropolis Rally, ha avuto modo di ribattere interrogato in merito da DirtFish. Inizialmente ha liquidato la cosa con una battuta («Almeno in un settore sono un genio», riferendosi al precedente incarico), per poi farsi serio: «Non è il tipo di commento che ti piace sentire, e questo genere di cose dovremmo tenercele per noi». Concetto che espresse già ai nostri microfoni a giugno, durante il Rally Italia Sardegna, quando facemmo notare a Moncet una certa logorrea critica da parte dei suoi piloti.

“I piloti a volte hanno un certo ego”

Poi il francese ha affrontato anche gli screzi tra Tanak e Thierry Neuville durante l’Ypres Rally, nati da un malinteso: «Penso che Thierry abbia fatto un commento prima, senza alcuna intenzione. Devi sempre stare molto attento a quello che dici subito dopo una prova speciale. Sono piloti professionisti di alto livello e hanno a volte un certo ego, ma hanno parlato tra di loro e hanno risolto il problema, quindi per me l’incidente è chiuso».

Ed infine, tornando sulla sua posizione alla guida della squadra, Moncet ha concluso: «Ho visto qualche giorno fa le notizie della mia sostituzione, ma non mi sono dimesso. Quindi non so da dove provenga [questa storia], ma sono rimasto un po’ sorpreso nel leggere questo genere di cose. La situazione è sempre la stessa. Sono ancora il vice capo squadra e andiamo avanti così. E sulla mia permanenza o meno, io non ho idea della pianificazione e non so dire chi, quando, qualunque cosa, non sta a me rispondere».