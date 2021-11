W Series | Doppia vittoria ad Austin e secondo titolo per Jamie Chadwick

Dopo il successo nell’edizione inaugurale del 2019, Jamie Chadwick vince ancora il titolo della W Series. La ragazza britannica infila una serie di due vittorie ad Austin e batte Alice Powell nella corsa al primo posto in campionato.

Il resoconto di Gara 1

Dopo la cancellazione della tappa di Città del Messico, la W Series ha deciso di recuperare la gara inserendo una seconda manche negli Stati Uniti d’America. In Gara 1, Chadwick era partita “solo” dalla seconda posizione, ma ha bruciato allo start Abbi Pulling e si è appropriata della prima posizione. La tester di Williams in Formula 1 ha poi mantenuto un buon vantaggio su Emma Kimiläinen e ha, di conseguenza, ottenuto la vittoria e proprio la vetta di campionato, con Powell sul traguardo al terzo posto. Pulling è, invece, scesa in quarta posizione, davanti a Beitske Visser, Jessica Hawkins, Sarah Moore e Nerea Marti. Fabienne Wohlwend e Miki Koyama completano la top-10.

Pos Driver Gap 1 Jamie Chadwick 33m59.968s 2 Emma Kimilainen +1.257s 3 Alice Powell +3.596s 4 Abbi Pulling +4.292s 5 Beitske Visser +20.297s 6 Jessica Hawkins +21.464s 7 Sarah Moore +22.094s 8 Nerea Marti +25.379s 9 Fabienne Wohlwend +29.024s 10 Miki Koyama +30.292s 11 Sabre Cook +32.737s 12 Belen Garcia +35.169s 13 Caitlin Wood +35.484s 14 Vicky Piria +44.054s 15 Marta Garcia +46.601s 16 Ayla Agren +49.516s 17 Bruna Tomaselli +49.850s Ret Abbie Eaton Fastest lap: Powell, 2m06.767s Championship standings

1 Chadwick 134 2 Powell 124 3 Kimilainen 93 4 Marti 57 5 Moore 46 6 Wohlwend 42 7 Irina Sidorkova 34 8 Visser 28 9 Hawkins 27 10 Pulling 22

Il resoconto di Gara 2

In Gara 2, la lotta al titolo si è concentrata su Chadwick e Powell, con Kimiläinen matematicamente fuori. Chadwick non ha sbagliato nulla dalla pole position – e con la rivale scattata solo dalla nona posizione sulla griglia di partenza – è stato tutto troppo facile. Pulling ha rimediato un secondo posto, davanti a Kimiläinen e a Moore. Visser conferma la quinta piazza, seguita da Powell, Belen Garcia, Marti, Ayla Agren e Caitlin Wood. Assente Irina Sidorkova a causa del visto, nona in classifica e, di conseguenza, prima non qualificata per la stagione 2022 del campionato.

Pos Driver Gap 1 Jamie Chadwick 33m48.906s 2 Abbi Pulling +5.030s 3 Emma Kimilainen +7.209s 4 Sarah Moore +15.857s 5 Beitske Visser +21.061s 6 Alice Powell +24.809s 7 Belen Garcia +26.687s 8 Nerea Marti +29.507s 9 Ayla Agren +29.890s 10 Caitlin Wood +36.869s 11 Bruna Tomaselli +38.249s 12 Miki Koyama +42.691s 13 Sabre Cook +43.723s 14 Vicky Piria +45.309s 15 Jessica Hawkins +57.410s Ret Fabienne Wohlwend DNS Marta Garcia DNS Abbie Eaton Fastest lap: Powell, 2m06.767s Championship standings

1 Chadwick 159 2 Powell 132 3 Kimilainen 108 4 Marti 61 5 Moore 58 6 Wohlwend 42 7 Pulling 40 8 Visser 38 9 Irina Sidorkova 34 10 B Garcia 28

Classifiche: Formula Scout | Copyright foto: W Series via Twitter