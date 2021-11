Un weekend, quello appena trascorso, da non dimenticare per Lamborghini. La Casa di Sant’Agata Bolognese conquista il quarto titolo dell’International GT Open con Michele Beretta e Frederik Schandorff a Barcellona, oltre a una bella doppietta all’Hockenheim nell’ADAC GT Masters.

Titolo nel GT Open con VSR

Sul circuito di Montmeló, l’equipaggio del team Vincenzo Sospiri Racing vi giungeva con 130 punti al netto degli scarti; 22 in più rispetto a quelli dello spagnolo Andy Soucek (Porsche). Un margine di vantaggio costruito grazie alle quattro vittorie ottenute a Paul Ricard, Spa-Francorchamps, Hungaroring e Red Bull Ring, a cui vanno aggiunti anche tre secondi e due terzi piazzamenti. A Barcellona è quindi bastato il sesto posto assoluto conquistato nella prima gara di sabato con la Lamborghini Huracán GT3 Evo #63 per dare a Beretta e Schandorff la certezza matematica del titolo. Da segnalare anche il terzo posto da loro ottenuto in Gara 2, mentre Baptiste Moulin e Yuki Nemoto, con la Lamborghini Huracán GT3 Evo #19 del Vincenzo Sospiri Racing, erano saliti sul podio in Gara 1.

Doppietta di GRT in Germania

Nel fine settimana che si è appena concluso, Lamborghini ha anche festeggiato a Hockenheim una doppia affermazione nell’ADAC GT Masters. In Gara 1 a conquistare un successo che mancava ormai da due anni, sono stati i factory driver Mirko Bortolotti e Marco Mapelli, che hanno dominato dall’inizio con la Lamborghini Huracán GT3 Evo #63 del GRT Grasser Racing Team, dopo che il primo dei due ha conquistato anche la pole nel primo turno di qualifica. Ad avviarsi dalla pole nella seconda gara sono stati i loro compagni di squadra Rolf Ineichen e l’altro pilota ufficiale Franck Perera, con la Lamborghini Huracán GT3 Evo #19 autore del miglior tempo al termine della seconda sessione di prove ufficiali, rimanendo saldamente in testa fino all’arrivo nonostante una doppia safety car iniziale. Il settimo e ultimo appuntamento dell’ADAC GT Masters si svolgerà tra due settimane, il 6 e 7 novembre, sulla pista del Nürburgring.

