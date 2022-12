Valentino Rossi diventa pilota ufficiale BMW per la stagione 2023

BMW non si è lasciata scappare l’occasione di mettere sotto contratto Valentino Rossi. La Casa tedesca ha annunciato quest’oggi l’ex campione del mondo di motociclismo come pilota ufficiale per i propri programmi sportivi. All’orizzonte un possibile sbarco alla 24 Ore di Le Mans nel 2024?

Rossi ufficiale BMW nel panorama GT

Solo la scorsa settimana, Rossi era stato confermato nella line-up del Team WRT – di recente passato da Audi a BMW – per il Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS e per la 12 Ore di Bathurst.

Il pilota di Tavullia ora potrà godere dello status di pilota ufficiale di BMW, che amplia ulteriori prospettive come, ad esempio, ulteriori impegni nel panorama GT e, addirittura, anche per Le Mans con la nuova BMW M Hybrid V8 LMDh.

Rossi e BMW: “Grande opportunità”

“Sono molto orgoglioso di diventare un pilota ufficiale BMW, è una grande opportunità” ha detto Rossi. “L’‘anno scorso ho iniziato a correre seriamente in auto e ho concluso la mia prima stagione con il Team WRT, con il quale mi sono trovato molto bene. Sono molto felice che il abbiano scelto BMW come nuovo partner”.

“Ho già avuto modo di provare due volte la BMW M4 GT3 e il feeling è molto buono. Penso che potremmo essere competitivi la prossima stagione”.

Martin e Farfus compagni di squadra

Rossi avrà al suo fianco Maxime Martin, in arrivo da Aston Martin, e Augusto Farfus, da diversi anni portacolori di BMW e due volte vincitore della 24 Ore di Daytona.

Oltre a Rossi, la scorsa settimana erano stati confermati altri 20 piloti per il programma 2023, con Martin, Dries Vanthoor, Charles Weerts, Colton Herta, René Rast, Maxime Martin, Dan Harper, Neil Verhagen a rappresentare le new-entry.

