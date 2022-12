WEC | Ultimo test del 2022 per la Ferrari 499P a Vallelunga

Il circuito di Vallelunga ha ospitato l’ultimo test del 2022 per la Ferrari 499P, il prototipo con cui la Casa di Maranello affronterà dal 2023 il FIA World Endurance Championship. Nel corso dei due giorni sul circuito italiano la squadra si è focalizzata sul miglioramento dell’affidabilità della vettura, area in cui si è concentrato principalmente il lavoro dei tecnici.

Oltre 16.000 chilometri percorsi

Nell’anno solare che l’ha vista scendere in pista per la prima volta nel mese di luglio, la Ferrari 499P ha coperto complessivamente 16.000 chilometri, un risultato a cui ha contribuito anche il recente test endurance di Aragon.

Proprio in Spagna, l’Hypercar del Cavallino Rampante era andata incontro a qualche intoppo a livello di affidabilità, non riuscendo a rimanete consecutivamente 24 ore in pista.

Cannizzo: “C’è ancora molto lavoro da fare”

«Il lavoro svolto dalla squadra nel 2022 è stato decisamente intenso ma siamo ancora all’inizio del percorso di sviluppo», ha dichiarato Ferdinando Cannizzo, Head of Ferrari GT Track Car Development. «Come è normale in questa fase, registriamo progressi ma anche inconvenienti che rallentano il programma. Stiamo raccogliendo dati e spunti utili che ci aiutano a far crescere la vettura sia in termini di performance che di affidabilità. C’è ancora molto lavoro da fare per farci trovare pronti per il debutto a Sebring, ma stiamo seguendo le tappe che avevamo definito».

Parzialmente ricavato dal comunicato stampa Ferrari