Suzuki vince il Casco d’Oro 2022 per i suoi Trofei Monomarca

I monomarca Suzuki hanno ottenuto il premio Casco d’Oro 2022 nella cerimonia dei premi organizzati da Autosprint, e dove si consegnano tradizionalmente anche i Volanti ACI.

Suzuki Rally Cup e Suzuki Challenge migliori monomarca 2022

Per la precisione la casa di Hamamatsu è stata insignita del riconoscimento per il Suzuki Rally Cup e per il Suzuki Challenge, competizioni rispettivamente legate al rally (giunta alla 15esima edizione) e al cross country (che si è svolta nel 2022 per il 23esimo anno: una delle serie più longeve dei nostri campionati). È la seconda volta che il marchio giapponese vince il premio per il Miglior Trofeo Monomarca, dopo averlo messo in bacheca già nel 2016.

Il commento di Massimo Nalli

A ritirare il premio Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia (ed anche navigatore di tanto in tanto), che ha commentato: «Siamo molto fieri di ricevere questo Casco d’Oro per quello che abbiamo fatto con i nostri monomarca. Nei rally così come nell’off-road, Suzuki ha dato modo a tanti piloti privati e gentleman driver di coltivare la passione per le corse e di competere ad alto livello. I piloti dei trofei Suzuki hanno potuto sfidarsi a bordo di mezzi competitivi e affidabili, divertirsi a costi ragionevoli e provare a conquistare vittorie di prestigio, oltre a montepremi di tutto rispetto messi in palio».

Assieme a Nalli era presente anche Massimo Nicoletti, a capo di Emmetre Racing, struttura che supporta dal punto di vista tecnico Suzuki nell’organizzazione dei suoi trofei monomarca. Il Suzuki Rally Cup 2022 è stato vinto dall’equipaggio formato da Matteo Giordano e Manuela Siragusa, coppia mattatrice della stagione a bordo della Swift Sport Hybrid della classe RA5H; nel Challenge hanno trionfato invece Alfio Bordonaro e Roberto Briani, anche vincitori del titolo nel Campionato Italiano Cross Country, dove Suzuki ha ancora una volta ottenuto il successo tra i Costruttori.