TER | Hayden Paddon conferma la propria iscrizione al Rally Terra Sarda

Hayden Paddon prosegue con il suo impegno nel Tour European Rally, in parallelo al WRC2 dove lo rivedremo presto in azione in casa al Rally di Nuova Zelanda.

Paddon in cerca della terza vittoria nel TER 2022

Dopo l’appuntamento mondiale del 29 settembre – 2 ottobre il pilota sulla Hyundai i20 N Rally2 volerà in Sardegna, per la precisione in Gallura, per affrontare il Rally Terra Sarda del 7-9 ottobre. Per Paddon questo sarà il terzo impegno nel TER 2022 dopo il quarto posto assoluto ottenuto al Rally di Alba (ma primo nel Tour European Rally) e la vittoria in Galles al Get Connected Rali Ceredigion. Attualmente il neozelandese è secondo nella classifica del campionato, con un distacco di soli tre punti dallo svizzero Ivan Ballinari.

“L’adesione di Paddon al Rally Terra Sarda dimostra la crescita internazionale della gara”

Mauro Atzei, presidente dell’organizzatore Porto Cervo Racing, ha commentato: «L’adesione al Rally Terra Sarda da parte di Hayden Paddon, impegnato la settimana prima nella gara del Mondiale Rally WRC in Nuova Zelanda, è un segno ben preciso dell’importanza e della crescita della nostra gara a livello internazionale: una presenza importante, che conferma la bontà del legame instaurato con TER – Tour European Rally, realtà che, grazie alla sua grande visibilità a livello mondiale, abbraccia pienamente l’obiettivo comune di una progettualità volta alla valorizzazione dei piloti, territori delle nazioni coinvolte e partner»