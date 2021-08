TCR Italy | Misano 2021: anteprima e orari del weekend

Dopo l’esordio stagionale a Monza, il TCR Italy prosegue il proprio cammino con il secondo appuntamento di Misano. Salvatore Tavano, con due vittorie all’attivo con la Cupra Leon Competición TCR, è pronto a difendersi sull’asfalto del circuito romagnolo.

TCR Italy, Misano 2021: programma ed orari

Venerdì 4 giugno

09.50 – Prove libere 1 (25 minuti)

14.40 – Prove libere 2 (25 minuti)

17.30 – Qualifiche (25 minuti)

Sabato 5 giugno

13.45 – Gara 1 (25’ + 1 giro)

Domenica 6 giugno

09.40 – Gara 2 (25’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

TCR Italy, Misano 2021: anteprima del weekend

Saranno ben 28 le vetture che scenderanno in pista a Misano con le novità di MM Motorsport che porterà le due Honda Civic Type R affidate al ventinovenne argentino Franco Girolami, già protagonista in alcuni appuntamenti del 2020, e il diciannovenne nordirlandese Jack Young, impegnato anche nel TCR Europe e pilota JAS Motorsport Driver Development Programme che ha così commentato il suo esordio nella serie tricolore: «Non vedo l’ora che inizi il fine settimana di Misano. Ho svolto un test con la Honda di MM Motorsport e sono rimasto impressionato dal livello di competitività della vettura e di professionalità del team. Sarà una bella sfida, entrare in un nuovo campionato non è mai semplice, ma mi sento pronto». Gradito ritorno, invece, quello di Sandro Pelatti con l’Audi RS3 LMS di BF Motorsport.

Il primo round di Monza ha detto che Salvatore Tavano resta l’uomo da battere con la Cupra di Scuderia del Girasole by CUPRA Racing. La doppietta nel Tempio della Velocità ha consentito al siracusano di prendere subito la vetta della classifica, ma alle sue spalle Eric Brigliadori (Audi RS3 LMS – BF Motorsport) e Kevin Ceccon (Hyunday i30N TCR – Aggressive Team Italia) non sono restati certamente a guardare e sul tracciato romagnolo proveranno ad impensierire il pluri-campione italiano della categoria. Con 90 punti a disposizione per ogni appuntamento la classifica può essere rivoluzionata dopo ogni gara e lo sanno bene gli inseguitori Nicola Baldan (Hyundai i30N TCR – Target Competition), il suo compagno di squadra Antti Buri, così come Matteo Poloni (Audi RS3 LMS – Race Lab) e l’estone Mattias Vahtel con la Honda Civic di ALM Honda Racing. Occhi puntati anche su Igor Stefanovski (Hyundai i30N TCR – AKK Stefanovski), Jonathan Giacon (Honda Civic Type R TCR – Tecnodom Sport) e Michele Imberti (Cupra Leon Competition – Elite Motorsport) che non sono riusciti a raccogliere il massimo a Monza, ma che restano “osservati speciali” in ottica campionato, così come il ceco Dusan Kouril Jr. (Hyundai i30N TCR – K2 Engine) e il russo Evgenii Leonov (Cupra Leon Competition – Volcano Motorsport).

Grandi sfide attese anche tra le vetture con cambio DSG dove Sabatino Di Mare e denis Babuin, entrambi su Cupra, si dividono la vetta della classifica. Alle loro spalle, però, scalpitano il giovane comasco Marco Butti, con la Golf di Elite Motorsport, Omar Fiorucci con l’Audi RS3 di BF Motorsport e Giorgio Fantilli con la Cupra.

Il programma del secondo round stagionale al Misano World Circuit – Marco Simoncelli prevede due sessioni di prove libere venerdì 4 giugno alle 9.50 e alle 14.40. Le qualifiche scatteranno, invece, alle 17.30 di venerdì. Sabato 5 giugno gara 1 alle 13.45 con la seconda gara che vedrà i semafori verdi domenica 6 giugno alle 9.40. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su ACI Sport Tv (Canale 228 Sky) e in streaming sul sito di acisport, sul canale YouTube TCR Italy e sulla pagina Facebook del campionato.

TCR Italy 2021 – Misano: entry list

