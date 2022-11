Suzuki Rally Cup, il bilancio della stagione 2022 con i suoi trionfatori

L’edizione 2022 della Suzuki Rally Cup si è conclusa con il Rally delle Marche, ultimo appuntamento della stagione (anche se inizialmente doveva essere il Liburna Terra, poi saltato), e con gli ultimi verdetti di una stagione vissuta tra asfalto e terra in sette regioni d’Italia e con equipaggi in gara sulle Swift Sport Hybrid, grandi protagoniste anche nelle classifiche assolute dei campionati italiani, Sport 1600 e BoosterJet 1.0 Racing Start.

Suzuki trionfatrice anche nel CIAR R1 con Giordano e Siragusa

La 15esima Suzuki Rally Cup ha visto trionfare Matteo Giordano e Manuela Siragusa, campioni sulla Hybrid laureatisi tali nel terzultimo – su otto – round del monomarca della casa di Hamamatsu, ovvero il Rally 1000 Miglia dove sono stati anche incoronati trionfati nel CIAR R1: per il marchio giapponese è il secondo successo di fila in questa categoria del Campionato Italiano Assoluto Rally.

“La vittoria più bella? Forse al Rallye Sanremo”

Giordano era presente nella primissima edizione della serie nata nel 2008, garantendosi il proprio posto al sole ai vertici del campionato. A distanza di oltre un decennio, il ritorno vincente con l’inedita (per lui) ibrida e con la quale ha vinto al Rally Il Ciocco, Rallye Sanremo, Rally Alba e Rally Lana, oltre ovviamente al 1000 Miglia: in pratica, cinque successi sulle sei prime gare della stagione. Siragusa, al tempo stesso, ha ottenuto il titolo nella categoria Navigatori. «Siamo partiti con tanta voglia di fare bene ma con poche certezze perché la vettura l’abbiamo conosciuta solo al Ciocco», ha spiegato il pilota cuneese. «Quindi ci abbiamo messo del tempo per capire le nostre potenzialità. È stata una stagione perfetta, non abbiamo sbagliato nulla e la vettura è stata sempre performante, ci ha permesso di dare sempre il massimo. La vittoria più bella? Forse a Sanremo, perché lì abbiamo capito che se sarebbe stato tutto apposto saremmo riusciti a vincere. È stata una gara difficile, in condizioni particolari visto che ha anche grandinato. Lì ci siamo resi conto che potevamo davvero puntare al titolo. È stata una stagione sorprendente, anche perché abbiamo dovuto affrontare rally tutti nuovi, con percorsi che non avevo mai visto prima. Poi vincere con mia moglie al fianco ha un sapore speciale, riusciamo a condividere una passione al di fuori della routine quotidiana e per questo dobbiamo ringraziare i nonni che ci aiutano con i nostri due bambini…».

Iani vicecampione: “Per vincere bisogna crescere ancora”

Un altro protagonista della stagione 2022 della Suzuki Rally Cup è stato il giovane Igor Iani, unico ad interrompere la striscia iniziale di vittorie di Giordano con la conquista della Targa Florio, per poi conquistare anche il Rally Due Valli. Considerando poi altri tre podi, il pilota 22enne di Malesco si è assicurato così la piazza d’onore del monomarca ed il titolo Under 25.

Iani ha commentato: «Volevamo provare a vincere visto che per noi era il terzo anno nel trofeo Suzuki. Ma è arrivato qualcuno più forte di noi come Giordano, con più esperienza. Abbiamo visto che per puntare al vertice dobbiamo ancora crescere. Ma è stata una bella stagione, che ci è servita molto per continuare a fare esperienza nelle gare dei campionati italiani. Alla fine siamo riusciti a trovare anche il terzo successo consecutivo nell’Under 25, quindi il risultato è ottimo. Il punto più alto probabilmente è stato al Due Valli, un rally combattuto prova per prova proprio con Giordano. Anche la Targa e l’ultima su terra sono state avvincenti, anche se mi è rimasto un po’ di rammarico al Marche per la partenza troppo soft da parte nostra. Ma fa tutto parte del bagaglio d’esperienza ottenuto con Suzuki. Per questo voglio ringraziare il supporto di Zinox, della Gliese e della scuderia New Turbomark».

Mantoet conquista la Racing Start

Sul podio della Suzuki Rally Cup, oltre a Iani, è salito al terzo posto un veterano del monomarca come Roberto Pellé, in risalita in termini di risultati nella seconda parte della stagione, mentre nella Racing Start ha trionfato Cristian Mantoet, ultimo verdetto di questo 2022 arrivato nell’appuntamento conclusivo del Rally delle Marche.