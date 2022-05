Suzuki Rally Cup | Giordano e Siragusa concedono il bis stagionale al Rallye Sanremo

Siamo solo al secondo appuntamento della Suzuki Rally Cup 2022 su otto totali, ma se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera Matteo Giordano e Manuela Siragusa si sono già avviati sulla giusta strada. Il titolo è ancora lontanissimo, ma due vittorie di fila nei primi due round dell’anno sono una buona base da cui partire: l’equipaggio sulla Swift Sport Hybrid per Alma Racing ha conquistato infatti il successo al Rallye Sanremo, dopo aver vinto il precedente Rally Il Ciocco.

Giordano e Siragusa primi anche tra le R1

Il pilota piemontese e la sua navigatrice avevano iniziato la gara sugli asfalti liguri classificandosi alle spalle di Igor Iani e Nicola Puliani, equipaggio su un’altra Hybrid (per il team Turbomark) che dopo lo sfortunato ritiro subito al Ciocco era subito partito con il piede giusto e la volontà di riscattarsi. Ma dalla PS3 i rapporti di forza sono cambiati, con Giordano balzato in testa (mantenendola sino alla fine e alla vittoria conclusiva) e Iani che pagava in prova 26 secondi, scivolando di quattro posizioni in classifica.

Come abbiamo detto, il pilota già vincitore del Suzuki al Ciocco si conferma così nel monomarca, gestendo una gara resa complessa dal meteo ballerino e da una grandinata che ha annullato la PS9, con tutte le incognite in merito alla scelta dei pneumatici Toyo. Inoltre Giordano e Siragusa hanno conquistato i migliori tempi in sei prove speciali, inclusa la Power Stage, e messo a segno una prestazione notevole anche tra le R1, vincendo la classifica del campionato italiano relativa a questa classe in quel del Sanremo.

Sul podio di Sanremo Pellé e Iani

Secondo posto finale per una coppia storica del Suzuki, Roberto Pellè e Giulia Luraschi, che sulla Swift Sport Hybrid per Destra 4 concludono con un ritardo di 34,9 secondi: il trentino conferma così il suo secondo posto nella classifica del trofeo. Terzo Iani con Puliani a 41,2 secondi dalla vetta.

Nel resto della top ten troviamo al quarto posto Cristian Mantoet con Roberto Simioni, duo a bordo della Swift RSTB 1.0 della Millennium Sport Promotion a 2 minuti dal primo posto (e quindi da questo momento abbiamo distacchi più decisi rispetto al podio finale), seguito ad appena un secondo di ritardo dall’equipaggio formato da Stefano Martinelli e Fabio Menchini, su un’altra Swift Boosterjet, quinti assoluti e primi nella classifica Racing Start BoosterJet 1.0.

Tra i ritiri annoveriamo quello di Giorgio Fichera e Ronny Celli, che dopo aver mancato la vittoria al Ciocco per una toccata incontrano una sorte peggiore a Sanremo, per un altro doppio contatto durante la Power Stage e cinque minuti persi per il cambio della gomma, scivolando di ben otto posizioni in classifica. Seguirà poi il ritiro definitivo nella PS10.

Suzuki Rally Cup 2022, classifica finale Rallye Sanremo

1.Giordano – Siragusa (Suzuki Swift Sport Hybrid) in 1:32’46.0;

2. Pelle’ – Luraschi (Suzuki Swift Sport Hybrid) + 34.9;

3. Iani Puliani (Suzuki Swift Sport Hybrid) +41.2;

4. Mantoet – Simioni (Suzuki Swift Boosterjet) +2’12.4;

5. Martinelli – Menchini (Suzuki Swift Boosterjet) +2’13.5;

6. Costantino – Parodi (Suzuki Swift Boosterjet)+2’57.3;

7.M.Milivinti – M. Milivinti (Suzuki Swift Boosterjet) +3’49.4;

8. Denaro – Colombaro (Suzuki Swift Sport) +4’23.6;

9. Ventoso-Varalla (Suzuki Baleno)+4’42.7;

10.Fioravanti – Saresini (Suzuki Swift Sport) +23’42.2

Suzuki Rally Cup 2022, classifica dopo il Rallye Sanremo

Giordano 55pt; Pellè 44pt; Martinelli 26pt; Costantino 22pt Fichera 21pt; Costantino 12pt; Milivinti – Iani 19pt; Gherardi 15pt; Mantoet 14pt; Sterpone – Denaro 8pt; Ventoso – Forneris 7; Olivieri 6pt.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport