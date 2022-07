Suzuki Rally Cup | Rally Alba, torna alla vittoria Giordano (14 anni dopo il primo successo nel monomarca)

Matteo Giordano torna al successo nel Suzuki Rally Cup, conquistando il primo posto nel quarto appuntamento stagionale, il Rally di Alba valido anzitutto come quarto round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2022 e quindi giro di boa del trofeo della casa di Hamamatsu.

Un ritorno al successo particolare per Matteo Giordano

Già vincitore nella gara di apertura del Ciocco e al successivo Rallye Sanremo, il cuneese aveva ceduto la prima piazza ad Igor Iani alla Targa Florio, finendo su quella d’onore. La continuità del pilota sulla Swift Sport Hybrid, condivisa con la moglie Manuela Siragusa alle note (a parte in Sicilia, dove come navigatrice c’era Erica Pogliano), continua comunque a mantenersi intatta con un altro risultato utile e di spessore, ottenuto sugli asfalti delle Langhe, Monferrato e Roero, e coronato da cinque migliori tempi in otto prove speciali. Tra l’altro, proprio in questa gara Giordano ottenne nel 2008 il suo primo successo nel Suzuki Rally Cup, anno dell’esordio del monomarca.

Costretto al ritiro Igor Iani

Secondo posto ad Alba per Giorgio Fichera e Ronny Celli su un’altra Hybrid, per Meteco Corse, fino all’ultimo destinata al terzo gradino del podio dietro Igor Iani e Nicola Puliani. Ma questi ultimi, che fino alla penultima PS erano appunto secondi a soli 13,2 secondi da Giordano, sono stati colpiti dalla sfortuna di una uscita di strada con la loro Hybrid che ha comportato il ritiro proprio nell’ultima prova. Fichera sale così sulla piazza d’onore ad un minuto dalla vetta, mentre al terzo scala Gianandrea Gherardi e Mattea Modenini, Hybrid anch’essi ma per Jolly Racing Team, con poco più di quattro minuti dal vertice.

A seguire, quarto posto per Danilo Costantino ed Alessandro Parodi, primi nella categoria Racing Start sulla Boosterjet RSTB 1.0 e che si piazzano davanti all’attuale leader di questo gruppo Stefano Martinelli, con Fabio Menchini. Sul fronte dei ritiri, sono costretti a lasciare il Rally di Alba anzitempo Roberto Pellé e Giulia Luraschi, fuori gioco per via di un ribaltamento con la loro Hybrid nella PS4.

Rally di Alba 2022, classifica finale Suzuki Rally Cup

1.M. Giordano M. Siragusa (Suzuki Swift Sport Hybrid Rc5n/Ra5h) in 1:27’15.7;

2.G. Fichera – R. Celli (Suzuki Swift Sport Hybrid) + 1’02.2;

3.G. Gherardi – M. Modenini (Suzuki Swift Sport Hybrid)+4’12.2;

4.D. Costantino – A. Parodi (Suzuki Swift Boosterjet) +4’29.0;

5.S. Martinelli – F. Menchini (Suzuki Swift Boosterjet) +4’37.8;

6.M. Sterpone – E. Riva (Suzuki Swift Sport Hybrid) +4’58.8;

7.M. Longo – R. Riva (Suzuki Swift 1.6 Vv)+6’58.6;

8.L. Olivieri-D. Gaia (Suzuki Swift Boosterjet) + 9’58.9;

9.C. Mantoet – R. Simioni (Suzuki Swift Boosterjet) +10’43.7;

10.M. Milivinti – M. Milivinti (Suzuki Swift Boosterjet)+12’14.4

Suzuki Rally Cup 2022, classifiche aggiornate

–Assoluta: Giordano 105pt; Pellè 64pt; Fichera 58pt; Martinelli 50pt; Iani 49pt; Costantino36pt; Gherardi 33pt; Mantoet 31pt; Sterpone 27pt; Milivinti 25pt; Olivieri 22pt; Longo 9pt;Ventoso 8pt; Denaro – Forneris 7pt

–Racing Start: Martinelli 68pt; Costantino 46pt; Mantoet 40pt; Milivinti 26pt; Olivieri 24t; Ventoso 8 pt.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport