Rallylegend | Confermata l’edizione 2021: i primi dettagli

Si rinnova l’appuntamento con il Rallylegend, l’evento motorsportivo di scena a San Marino e che giungerà quest’anno alla sua diciannovesima edizione.

Fissata la data del Rallylegend 2021

Superata quella precedente, non esattamente facilissima visto che è caduta in piena emergenza pandemica nella tradizionale finestra di ottobre (costretta pure a cambiare la data per non accavallarsi con il Rally Italia Sardegna, eccezionalmente spostato in autunno), la manifestazione che è al tempo stesso festa, celebrazione e gara a tema rally e che ha ricevuto anche il plauso del presidente della FIA Jean Todt e dell’ispettrice FIA ​​per la sicurezza Michèle Mouton, inizia a svelare qualche primo dettaglio sull’appuntamento 2021. La macchina organizzativa è a pieno regime per il Rallylegend, che torna ancora una volta ad ottobre, per la precisione dal 7 al 10, con i biglietti in vendita sul sito dal primo luglio e le iscrizioni che apriranno il 15 dello stesso mese.

Il programma del Rallylegend 2021

Per quanto riguarda il contenuto dell’evento, al momento si sa che giovedì 7 ottobre al Rallylegend Village si terranno le varie iniziative collaterali, gli incontri con il pubblico, le mostre, le esibizioni e via dicendo, mentre l’apertura della competizione è fissata venerdì 8 ottobre, dove sarà introdotta una nuova prova speciale da affrontare due volte, «più lunga delle consuete», fanno sapere gli organizzatori. Sabato 9 ottobre altre tre PS per un giro che verrà ripetuto successivamente due volte, mentre domenica 10 si chiude con la prova spettacolo finale.

Per quanto riguarda infine le categorie ammesse, confermate le World Rally Car (dove vinse lo scorso anno Adrien Fourmaux sulla Ford Fiesta WRC di M-Sport), e in cui saranno accolte in via del tutto sperimentale anche alcune vetture Rally2, e poi le Historic e la Myth.