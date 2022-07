Porsche Carrera Cup Italia | Malucelli e Amati s’impongono nelle gare di Misano

La Porsche Carrera Cup Italia ha regalato ancora una volta spettacolo in questa stagione 2022, con la seconda tappa di Misano che ha visto la “classica” in notturna al sabato. Matteo Malucelli ha ottenuto la sua prima vittoria dell’anno in Gara 1, mentre Giorgio Amati si impone in Gara 2.

Il resoconto di Gara 1

Al primo successo stagionale, Malucelli ha dominato gara 1 fin dal via, quando dalla prima fila ha bruciato in partenza l’autore della pole position e pilota di casa Giorgio Amati (Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano) e ha sempre mantenuto il comando delle operazioni fino al traguardo, facendo pure segnare il giro più veloce in 1’37”133. Anche Quaresmini, scattato dalla quarta casella della griglia, si era guadagnato la seconda posizione superando Amati e Andrea Fontana (Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo) nelle prime battute di gara, mentre dietro ai due battistrada la corsa è stata caratterizzata da continue bagarre. Cerqui ha ottenuto il terzo posto dopo essersi tenuto lontano da possibili contatti, mentre dopo la penalty comminata a Bertonelli al quarto posto è risalito Amati, al quinto Fontana e al sesto il 22enne sudafricano Keagan Masters. Per effetto della griglia invertita dei primi sei di gara 1, proprio il nuovo pilota di AB Racing – Centri Porsche Roma si posizionerà in pole position per la gara 2 del secondo round del monomarca di Porsche Italia, in programma domenica 5 giugno alle 12.35, sempre sulla distanza di 28 minuti + 1 giro e in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky), in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre) e in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Tornando a sabato sera, tra i migliori di giornata è da sottolineare la prova di Jorge Lorenzo. Il pluricampione della MotoGP ora pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform ha migliorato i propri tempi fin dalle prove libere e in gara 1 è stato autore di una convincente rimonta dal 20esimo al 12esimo posto finale. Un piazzamento particolarmente prezioso per il maiorchino, che centra l’obiettivo di conquistare i primi punti stagionali e in assoluto in Carrera Cup Italia e nell’automobilismo.

Nella Michelin Cup, primo centro 2022 di Alberto De Amicis. Il pilota di Ebimotors, poleman di categoria, era stato sopravanzato dal campione in carica Marco Cassarà al via, ma si è poi ripreso il primo posto nei minuti finali dopo un bel duello con il pilota di Raptor Engineering – Centro Porsche Catania. E poco più tardi ne ha approfittato anche Alex De Giacomi, con il pilota di Tsunami RT che ha così conquistato il secondo gradino del podio precedendo lo stesso Cassarà, terzo.

Fra numerosi sorpassi, nella Silver Cup con protagoniste le 911 GT3 Cup leggermente più datate (modello 991.II), è successo pieno per il vicecampione Davide Scannicchio. Il pilota veronese di ZRS Motorsport ha preceduto sul traguardo di Misano Max Donzelli, al primo podio 2022 con Raptor Engineering – Centro Porsche Catania e Matteo Rovida (BeDriver – Centro Porsche Piacenza).

Il resoconto di Gara 2

A Misano due sono stati i momenti decisivi di gara 2. Scattato terzo dietro a Masters e Fontana in prima fila, Amati è balzato in testa nel frangente in cui al quarto giro lo stesso Fontana, che nel frattempo aveva superato il 22enne sudafricano al via portandosi in testa alla gara, è finito in testacoda alla curva 6, precipitando a centro gruppo per poi concludere decimo al traguardo. Masters a quel punto si è ritrovato di nuovo al secondo posto, ma a sua volta è uscito dai giochi per la vittoria a causa del drive through inflittogli poco dopo per partenza anticipata. Il 22enne alfiere di AB Racing ha quindi concluso 15esimo con il giro più veloce della gara in 1’37″519. Oltre ad Amati, della situazione generata da Fontana ha tratto vantaggio anche Quaresmini. Il pilota bresciano è infatti riuscito a passare Cerqui precedendolo poi sul podio, con i due concittadini rispettivamente secondo e terzo dietro al vincitore. Resta nei piani alti della classifica generale anche Diego Bertonelli (BeDriver – Centro Porsche Piacenza) grazie al quarto posto ottenuto in grande rimonta dalla nona fila a riscattare la penalità che gli aveva rovinato gara 1. Rimonta anche per Aldo Festante. Scattato nono, il giovane pilota campano di Raptor Engineering – Centro Porsche Catania ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale completando la top-5.

Nei minuti finali di gara 2 è invece uscito dalla zona punti Leonardo Caglioni (Ombra Racing – Centro Porsche Padova) per un testacoda che ha dato via libera al sesto posto ottenuto da Giammarco Levorato (Tsunami RT – Centro Porsche Parma). Un acceso duello con Bertonelli negli ultimi giri ha relegato da quarto a settimo un pimpante Lodovico Laurini (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Latina), mentre la top-10 è stata completata dal 17enne rookie lituano Kajus Siksnelis (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Bologna), ottavo e al miglior risultato del suo 2022, dal nono posto di Enrico Fulgenzi (EF Racing) e dal già citato Fontana. Fra gli episodi di rilievo, a causa di un contatto sono rimasti fuori dalla zona punti sia Stefano Monaco sia il vincitore di gara 1 Matteo Malucelli. Partito settimo in griglia, il pilota di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Verona era riuscito a sopravanzare il forlivese al via, che però, prendendosi un drive through, lo ha toccato alla Quercia spedendolo in testacoda e nelle retrovie.

Dopo i primi punti personali ottenuti in gara 1 sabato sera, Jorge Lorenzo è stato protagonista di un’altra convincente prestazione tra tanti duelli e in parte condizionata da un contatto con Fulgenzi che ha pregiudicato la perfetta condizione della 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform. Il pluricampione MotoGP ha comunque concluso gara 2 ai margini della zona punti e soddisfatto nel complesso del weekend che l’ha visto esordire in auto su un circuito in cui tante volte era stato protagonista nel Motomondiale. Nella Michelin Cup, il 13esimo posto assoluto vale ad Alberto De Amicis la doppietta dopo essersi già imposto nella notturna gara 1. Il portacolori di Ebimotors è ora sempre più vicino al leader Alex De Giacomi (Tsunami RT), terzo sul podio dietro anche al campione in carica Marco Cassarà, secondo e al miglior risultato stagionale con Raptor Engineering – Centro Porsche Catania. Una domenica ad alta competitività per il team diretto da Andrea Palma, che festeggia anche la vittoria di Max Donzelli nella Silver Cup. Nella classe con protagoniste le 911 GT3 Cup leggermente più datate (modello 991.II), il gentleman driver milanese ha avuto la meglio su Paolo Venerosi Pesciolini (Ebimotors – Centro Porsche Firenze) e Matteo Rovida (BeDriver – Centro Porsche Piacenza), mentre ha concluso soltanto quinto a causa di un testacoda il vicecampione 2021 Davide Scannicchio (ZRS Motorsport).

